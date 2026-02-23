Reabre una estación clave de la línea D: así quedó Plaza Italia completamente renovada

El Gobierno porteño anunció que este martes 24 de febrero reabre la estación Plaza Italia de la Línea D de subtes y así concluyen tres meses de obra en los que se modernizó esta parada de uno de los servicios más usados por la ciudadanía.

De acuerdo a la información oficial, las obras alcanzaron dos vestíbulos, accesos y zona de andén; y comprendieron trabajos de pintura, revestimientos especiales para el tratado de las filtraciones, recambio total de pisos, nueva iluminación y restauración de murales.

En el marco del Plan de Renovación Integral de Estaciones llevado adelante por Subterráneos de Buenos Aires, y que incluye un total de 48 estaciones; este martes 24 de febrero vuelve a estar operativa la estación Plaza Italia de la Línea D, que fue refaccionada por completo, a fin de mejorar la infraestructura y la experiencia de viaje de los usuarios.

De qué constan las mejoras en la estación Plaza Italia

La información provista por Subterráneos de Buenos Aires indica que se realizó una transformación completa de la estación, en los dos vestíbulos, accesos y en zona de andén, a fin de garantizar una mejor circulación y de convertirla en un espacio más cómodo, ordenado y con mayor iluminación. Se cubrieron paredes, zona de escaleras, bóvedas y techo con placas de aluzinc. En el techo, se hizo una doble cubierta que permitirá canalizar el agua y prevenir las filtraciones.

Asimismo, se realizaron trabajos de pintura, recambio total de pisos, nuevas luces led, nuevo mobiliario, renovación de señalética y colocación de señalización braille en pasamanos y pórticos.

Al ser una estación con gran valor histórico, “se trabajó con expertos en conservación y patrimonio que tuvieron a cargo la restauración de ocho murales ubicados en zona de vestíbulos y andén, y la creación de cuatro ventanas históricas de diez metros cada una”, según se lee en el comunicado oficial y se detalla que “el resto de los azulejos del andén fue retirado con precaución, restaurado y colocado nuevamente en los accesos”.

Una imagen de cómo quedó la estación Plaza Italia, tras las refacciones

El Gobierno porteño subraya que con este plan de mejoras se pusieron en valor 16 estaciones de subte: Castro Barros, Lima, Loria, Acoyte y Río de Janeiro (Línea A), Pueyrredón, Pasteur-AMIA y Carlos Gardel (Línea B), San Martín (Línea C), Plaza Italia, Agüero, Bulnes, Facultad de Medicina, Scalabrini Ortiz y Palermo (Línea D), y Jujuy (Línea E). Además, se renovaron paradores del Premetro.

A su vez, por el momento, hay cuatro estaciones que se encuentran cerradas por obras: Piedras y Congreso (Línea A), y Uruguay y Malabia (Línea B).

En tanto, los trabajos continuarán en Tribunales (Línea D), Medrano y Ángel Gallardo (Línea B), Lavalle e Independencia (Línea C), y General Urquiza y Entre Ríos (Línea E). También se encuentra en licitación la remodelación de Sáenz Peña, Alberti, Pasco (Línea A) y Dorrego (Línea B).