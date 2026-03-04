Ricky Martin en Córdoba: qué día canta y cómo sacar las entradas

El cantante portorriqueño Ricky Martin se presentará en nuestro país el próximo 12 de abril en el Estadio Mario Kempes de la ciudad de Córdoba, como parte de la gira Ricky Martin Live 2026.

Ricky Martin dará su show en el Estadio Mario Kempes Gentileza 6 Pasos

Cuándo se presenta Ricky Martin en la Argentina

De acuerdo a la confirmación de la productora 6 Pasos, Ricky Martin desembarcará en el país a mediados del cuarto mes del año, para protagonizar un show el domingo 12 de abril en el Estadio Mario Kempes, de Córdoba, y otro show el sábado 18 de abril en el Campo Argentino de Polo, en la ciudad de Buenos Aires.

Cómo sacar las entradas para ver a Ricky Martin en la Argentina

La venta de entradas tendrá una preventa exclusiva para clientes del Banco Santander el jueves 5 de marzo a las 16 horas, ofreciendo el beneficio de hasta seis cuotas sin interés. Una vez agotada esa instancia, se habilitará la venta general para todos los medios de pago. Las entradas se venderán únicamente a través del sitio web de Universo Tickets.

Ricky Martin vuelve a la Argentina en abril

Cómo será el show de Ricky Martin en la Argentina

El show promete un importante despliegue técnico y visual con iluminación de última generación y visualizers inmersivos. Una banda en vivo y un cuerpo de siete bailarines acompañan al cantante en esta propuesta multisensorial.

Respecto de las presentaciones previas del cantante, se supo que el nuevo espectáculo fusiona los ritmos latinos y globales, con impactantes coreografías y con los clásicos y muy sonados “Livin’ la Vida Loca”, “She Bangs”, “The Cup of Life”, “María”, “Vente Pa’ Ca” y “La Mordidita”.

A su vez, el artista se encuentra trabajando en Brasil, desde donde compartió una actualización de sus próximos planes profesionales. “Esta foto la tomé mientras grabábamos el video de una canción que formará parte de un proyecto en el que estoy revitalizando algunas de mis canciones clásicas, honrando nuestra trayectoria. Saldrá pronto”, expresó el cantante a través de un posteo de Instagram.

“Estoy inmerso en un álbum completamente nuevo. Nuevas historias, nuevos sonidos, nueva pasión. Se celebra el pasado. Se construye el futuro. Tengo muchas ganas de que escuchen lo que estamos preparando”, explicó el cantante en sus redes sociales.

La gira Ricky Martin Live 2026 comenzará el 7 de abril en Montevideo, Uruguay. El artista también se presentará el 10 de abril en Asunción, Paraguay. La parada en Buenos Aires el 12 y 18 de abril es uno de los puntos principales de su recorrida regional.

Como es sabido el cantante boricua tiene un vínculo especial con el público argentino, por lo que se estima que el acompañamiento y afecto de sus seguidores se verá reflejado apenas comience la preventa de entradas. Aunque, por el momento, está prevista una sola presentación, es probable que se trate de uno de los grandes eventos musicales del año.