El escándalo que protagonizaron L ara Bernasconi y su pareja, Federico Álvarez Castillo, sigue sumando capítulos. Nicole Neumann, activista por los derechos de los animales que se considera 80% vegana, tildó de "tarado mental" al responsable del hecho. En tanto, Juan Grabois, referente de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), también dio su parecer sobre el asunto: "Estos son los que no quieren pagar impuestos".

La caída de un cordero desde un helicóptero sobre la propiedad de Álvarez Castillo generó tal nivel de desconcierto e indignación, que el portal FarándulaShow decidió recrear el vuelo desde el que fue arrojado el animal. De esa forma, se pudo ver la trayectoria que recorrió el cuadrúpedo desde que lo empujan desde el aire hasta que toca el terreno, ubicado en José Ignacio, Uruguay.

"Nos tiraron un cordero a la pileta", definió Lara Bernasconi en una entrevista con Incorrectas. "Algunos reaccionan ante los nervios con risa, no fue mi intención. Estoy desconcertada, no pensé que iba a tener una reacción violenta de la gente. Estamos recibiendo muchas amenazas, que nos desean la muerte a nosotros, a mi hijo", agregó en el ciclo conducido por Moria Casán. Además, la modelo añadio: "Nos conocés, somos personas generosas, no somos personas así, jamás haríamos algo así, estamos desconcertados".

Según pudo reconstruir LA NACIÓN, todo ocurrió el jueves 9 de enero, cuando Cantón quiso hacer un "delivery canchero" en la casa que alquila Álvarez Castillo. Fue en helicóptero a comprar un cordero y, a la vuelta, lo lanzó desde la aeronave. "Cantón siempre se maneja en helicóptero y pensó que era la manera más fácil de llevar el cordero, para que lo comieran juntos", explicó una fuente cercana a los dos protagonistas.

Quién es Cantón

"Pacha" Cantón llegó a Carmelo en 1985 y cinco años después comenzó a trabajar en su proyecto Cantón Estate, que según su página web "no es solo un emprendimiento inmobiliario", sino "una filosofía de vida".

En un principio construyó su casa y el "Aeropuerto Internacional de Carmelo", que hace cuatro años pasó a ser nacional. En 1993 se inauguró el Club de Campo El Faro, donde Clarens se alojaba al llegar a Uruguay.

Además de Puerto Camacho y El Faro, Cantón es propietario de "La Toscanita", una zona de casas con viñedos al estilo de La Toscana italiana, un complejo de 20 chacras llamado "Tierra de caballos" y "Pinares del hotel", ubicado alrededor del Carmelo Resort y Spa. Todos esos emprendimientos componen el Cantón Estate. Además, "Pacha" Cantón tiene dos helipuertos en Uruguay.