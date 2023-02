Revés judicial. Se admitió “parcialmente” un amparo que busca frenar el décimo metrobús porteño

escuchar

En un nuevo capítulo de la batalla por el espacio público en la Ciudad de Buenos Aires, un fallo judicial dio lugar “parcialmente” a un recurso de amparo presentado por comuneros y vecinos para frenar el proyecto que prevé instalar el décimo sistema de carriles exclusivos para transporte de pasajeros.

La disputa se da sobre las avenidas Directorio y Alberdi, entre Bruix y San Pedrito, un perímetro que involucra a los barrios de Mataderos, Liniers, Villa Luro, Vélez Sarsfield, Floresta, Flores y Parque Avellaneda, donde se debate el propósito de un nuevo metrobús de 5,8 kilómetros de extensión y que, en una segunda etapa aún no definida, podría llegar a conectarse con la avenida General Paz.

Con un llamado a una “mesa de diálogo”, fijada para el 28 de marzo, la jueza porteña Elena Liberatori dispuso ayer que las juntas comunales convoquen a los consejos consultivos y “recaben las demandas, reclamos, proyectos y propuestas de los vecinos”. Los órganos comunales tendrán tiempo hasta el 23 de marzo para elaborar un informe y adjuntarlo al expediente.

Entre los fundamentos de la resolución se destaca el reconocimiento del déficit en la participación ciudadana que el gobierno porteño propició para implementar el proyecto.”Los problemas vinculados a la realización de la obra atañen básicamente a perjuicios al comercio, el arbolado, las escuelas, a eventuales alternativas en cuanto al proyecto de obra y centralmente, a la deficiente participación vecinal”, concluyó la resolución de la titular del juzgado en lo Contencioso, Administrativo y Tributario N°4.

A pesar de abrir una nueva instancia de diálogo y de hacer lugar a los reclamos de los vecinos, Liberatori permitió a la Ciudad continuar “con los trabajos de ejecución de la fase preparatoria de la obra pública, dejando a salvo las cuestiones que respecto a esta etapa de las obras pudieren surgir y ser planteadas ante el Tribunal para su resolución”.

Las posturas

Para la Ciudad se trata de una obra necesaria que aliviará el flujo de tránsito y ordenará la circulación vehicular. Para los vecinos y comerciantes es una inversión innecesaria y una amenaza para la principal actividad comercial de la zona, fundamentalmente dedicada a los sanitarios y cerámicos.

“No somos antimetrobús, pero estamos convencidos que esta obra no es necesaria. El embudo de tránsito no se da en el lugar en el que se planea hacer el sistema de carriles exclusivos, sino antes, sobre la avenida Alberdi entre las calles Carabobo y San Pedrito”, enfatizó en diálogo con LA NACION Flavio Pirone, integrante de la Junta Comunal 9 por el Frente de Todos.

Hernán Poggi también integra el órgano comunal 9. Si bien representa allí al oficialismo porteño (Juntos por el Cambio), votó en contra del proyecto y destacó el perjuicio que el nuevo metrobús podría ocasionar a los comerciantes. “Estoy en una posición incómoda, pero soy vecino del barrio y la iniciativa me parece una locura”, señaló.

La avenida Alberdi es conocida como “el Warnes de los sanitarios” porque allí conviven pymes, empresas familiares y sucursales de marcas importantes de productos para baños, cocinas y cerámicos.

“No te podés llevar un inodoro en el [colectivo] 126″, ilustró Pirone para destacar la problemática comercial que podría implicar que se quite la posibilidad de estacionar sobre esta arteria.

En tanto, fuentes consultadas del Gobierno de la Ciudad destacaron el impacto positivo que el metrobús tiene no solo en la movilidad de las personas sino en el entorno en el que se desarrolla: “Mejora la transitabilidad, la convivencia, la iluminación y la calidad del espacio público”.

A pesar que desde el Ejecutivo porteño reconocieron las discrepancias que suelen aparecer con estas obras, señalaron que suelen mitigarse una vez finalizadas. “Con la implementación y el uso diario finalmente se hacen visibles los beneficios para el conjunto de los actores”, indicaron.

Con un debate que se prevé tenso, las diferentes posturas serán expuestas en la próxima audiencia pública, citada para el 28 de marzo a las 12 en la sede del juzgado.