Padres y alumnos agredieron a docentes en una escuela primaria de City Bell: la directora terminó internada

La violencia escolar escaló ayer en la Escuela Primaria N° 80 de City Bell, en La Plata, donde un grupo de padres y alumnos atacó a docentes y directivos en medio de un episodio que rápidamente se desbordó y terminó con la directora del establecimiento internada. El hecho no es aislado y se suma a otros recientes registrados en la provincia.

El episodio ocurrió durante la mañana del miércoles, en el edificio situado en 7 Bis entre 474 y 475, en el barrio Savoia. Según informó el diario local El Día, la secuencia comenzó en pleno recreo cuando dos alumnos y una alumna empezaron a golpearse entre ellos en el patio. El enfrentamiento evolucionó de inmediato y obligó a intervenir al personal docente y a auxiliares, que intentaban separarlos.

“Era casi imposible interceder por la violencia con la que se agarraron. Junto con otros maestros y auxiliares intentamos calmarlos, pero terminamos recibiendo algunos golpes también”, contó una de las maestras al medio platense.

Después de lograr tranquilizarlos, las autoridades decidieron convocar a las familias para informarles lo sucedido y pedir que retiraran a sus hijos. Sin embargo, la llegada de los padres no trajo calma: por el contrario, desencadenó una agresión colectiva.

De acuerdo con el registro policial y testimonios de docentes citados por el mencionado diario, varios alumnos seguían alterados y muchas familias se sumaron al clima de tensión. Entre gritos, insultos y empujones, adultos y estudiantes comenzaron a agredir a maestros y directivos. Hubo sillas arrojadas, tironeos de cabello y golpes de puño.

“Los atacaron a trompadas, a patadas, incluso los agarraron de los pelos. A la directora le dieron una patada en la pierna y la hicieron sangrar, porque le pegaron justo en una várice”, añadió la maestra citada por El Día.

La directora tuvo que ser trasladada en ambulancia por los traumatismos recibidos, especialmente en una pierna, informó el diario platense.

LA NACION contactó a la Municipalidad de La Plata, desde donde informaron que la escuela depende de la gobernación bonaerense. Consultados sobre los hechos, ni la Dirección General de Cultura y Educación ni el Ministerio de Seguridad provinciales contestaron, pese a los reiterados intentos. Tampoco hubo respuesta del Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de la Provincia de Buenos Aires (Suteba).

Desde la escuela, que lleva el nombre de Profesora María Elena Altube, recordaron que ya habían atravesado otros episodios de violencia. Uno de los más graves ocurrió el 23 de septiembre de 2024, cuando una alumna de 10 años fue atacada por al menos siete estudiantes de grados superiores en pleno recreo. La niña terminó internada en el Hospital San Roque de Gonnet con múltiples traumatismos y cortes en el rostro y el cuero cabelludo.

“Esto pasa más seguido de lo que se cree. Hace unas semanas hubo otra pelea fuerte entre estudiantes y tampoco la pudieron frenar”, contó la madre de un alumno al diario local.

La lectura de los especialistas

Para Manuel Álvarez Trongé, presidente y fundador de la Asociación Civil Proyecto Educar 2050, el origen del fenómeno es multicausal. “En gran medida la violencia tiene que ver con los malos resultados de aprendizaje, que no permiten pensamiento crítico, y con el clima de violencia que reciben los estudiantes del mundo adulto. Los insultos al que piensa distinto, las agresiones verbales en redes y los ejemplos de violencia en los medios de comunicación van armando un entramado que después aparece en la escuela”, señaló.

“En ese marco, la tarea del docente y de los padres es crucial, y merece una atención especial del Estado, cuya obligación por ley es garantizar la educación y el aprendizaje de los menores, algo que hoy no está logrando”, añadió.

Guillermina Tiramonti, también especialista en educación, coincidió en que los hechos responden a una problemática social más amplia. “A mi criterio, la sociedad está mucho más violenta, mucho más propensa a reaccionar de forma agresiva. Y la escuela es parte de esa sociedad. No es que la violencia se produzca al interior mismo de la institución, sino que es una manifestación de lo que pasa afuera”, explicó.

Tiramonti agregó que hechos como este obligan a revisar el vínculo entre las familias y la institución escolar. “Es necesario que la escuela adopte ciertas prevenciones, sobre todo frente a reacciones de los padres. Antes había armonía entre los valores y creencias de las familias y lo que representaba la escuela. Hoy esa coherencia se quebró. La sociedad atraviesa un cambio cultural que fragmenta criterios y valores, y en ese cruce se producen estas explosiones de violencia”, indicó.

Álvarez Trongé añadió que episodios de este tipo deberían movilizar intervenciones inmediatas. “En situaciones tan graves se requiere una acción urgente con especialistas, psicólogos y psicopedagogos, para generar un clima escolar nuevo y trabajar con padres, directivos y docentes desde el nivel inicial. Las escuelas no pueden quedarse solas, sin la inversión necesaria y obligatoria que la ley exige”, remarcó.

Según informó El Día, después del ataque, este jueves el predio educativo estuvo custodiado por un móvil policial ante el temor de nuevos episodios por parte de los docentes y administrativos de la escuela. “La intervención de la policía o de agentes de seguridad no es una solución educativa. Es necesaria en casos de violencia, pero también evidencia las falencias del sistema que estamos viviendo en la Argentina”, declaró Álvarez Trongé.

Además, los directivos y los inspectores mantuvieron una reunión con las familias para informar la suspensión de las clases y evaluar los pasos a seguir, reveló el medio platense. La medida se tomó para garantizar condiciones mínimas de seguridad para el personal docente, que manifestó no estar en condiciones de retomar las actividades sin resguardo.

Si bien hubo gestos de solidaridad hacia los maestros, muchos padres se mostraron en desacuerdo con el cierre temporal y reclamaron por la reapertura de la escuela, publicó El Día.

Este último episodio se suma a distintos hechos de violencia escolar en la provincia de Buenos Aires. Además de los antecedentes en la misma escuela, el 5 de noviembre en la Escuela Normal Nº 2 de La Plata una preceptora recibió un fuerte golpe en la cabeza por parte de un alumno y debió recibir varios puntos de sutura.

En Mar del Plata, la Escuela Primaria Nº 21 también atravesó una situación de extrema violencia. El 11 de noviembre, un grupo de padres provocaron destrozos en el establecimiento en protesta por presuntos casos de abuso sexual atribuidos a un alumno de 10 años; horas después, la vivienda del menor fue incendiada.

“Lo grave es que estos no son hechos aislados. Las escuelas son muestra de la ciudadanía y de las comunidades a las que pertenecen. Los casos de bullying y violencia han recrudecido. Todo esto marca la alerta sobre la importancia de una educación integral y del abandono del Estado en su obligación de sostener un pacto educativo entre padres, docentes y estudiantes, con medidas preventivas y no reactivas”, concluyó Álvarez Trongé.