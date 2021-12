Rosario: tiene 10 años, intentó robar un celular, fue atrapado por los vecinos y se hizo viral

El caso de un menor de 10 años que intentó robarle el celular a una joven y fue atrapado por vecinos genera gran conmoción en Rosario.

El episodio ocurrido la semana pasada y rápidamente se viralizó en las redes, luego de difundirse un video en el que dos mujeres discutían por la detención civil del niño.

El lamentable hecho se produjo el viernes pasado, en Rosario, cuando el menor de 10 años, que circulaba en bicicleta, intentó robarle el celular a una joven, que pasaba caminando por la intersección de las calles La Rioja y Dorrego. Sin embargo, el niño no pudo concretar el hurto e intentó escapar, porque dos hombres que se encontraban en el lugar lo redujeron y detuvieron.

Polémica y discusión entre vecinos por la detención civil de un menor de 10 años, en Rosario.

Según precisaron los vecinos en un video que difundió Telenoche Rosario, un sodero que se encontraba descargando mercadería en el barrio atrapó al niño y, minutos después, se desató una acalorada discusión entre dos mujeres.

“Lo redujeron como si tuviera el tamaño de ellos”, denunciaba una joven sobre lo acontecido, mientras que otra mujer le respondía: “No puedo creer que defiendas esto”.

En medio de gritos, la joven le preguntaba a la mujer cuál creía que era el contexto que atravesaba el niño “para salir y terminar así”.

En otro tramo del video, se puede observar al sodero justificando su accionar, al explicar que al menor “no le hicieron nada” y que solo “lo agarraron nomás”.

El descargo

Días después de viralizarse las imágenes, la joven a la que el menor intetó robar realizó un descargo desde su red social. “A la chica que le intentaron robar es a mí. No hablé con ningún medio porque estaba muy alterada”, comenzó por Twitter la joven, indentificada como Marina.

“No hablé con ningún medio porque estaba muy alterada. No por el robo porque el nene no me hizo absolutamente nada, sino porque me desgarró el alma ver a un nene llorando a los gritos (que me quiso robar, sí) y gente grande y adulta gritándole que nunca iba a progresar en la vida y que se tenía que morir. Mientras otra gente lo defendía a muerte”, aclaró la joven.

Sinceramente me paralice. Me largue a llorar y no pude hacer nada. La gente me gritaba a mi que denuncia le gritaba al nene, se gritaban entre ellos. Lo único que sentí fue una profunda tristeza de que tengamos que vivir estas cosas — M'ija (@marinatrxx) November 28, 2021

“Sinceramente me paralicé. Me largué a llorar y no pude hacer nada. La gente me gritaba a mí que denuncie, le gritaba al nene, se gritaban entre ellos”, agregó. Y al respecto concluyó: “Lo único que sentí fue una profunda tristeza de que tengamos que vivir estas cosas”.