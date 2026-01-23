LA NACION

Salió a andar en bicicleta por Pilar, se cayó y murió al ser atropellada por un colectivo

La unidad involucrada corresponde a la línea 501; la causa fue caratulada como “homicidio culposo”

Una mujer de 60 años murió atropellada por un colectivo en el municipio de Pilar luego de que se cayera al asfalto mientras andaba en bicicleta. El suceso ocurrió el jueves alrededor de las 13 en el centro de la localidad bonaerense.

La víctima, identificada como Gladys Beatriz Báez, de 60 años, se desplazaba a bordo de su bicicleta en la esquina de las calles Ituzaingó e Independencia, a dos cuadras de la plaza de Pilar.

De un momento a otro, Báez perdió el equilibrio y cayó al asfalto. Fue casi inmediatamente que fue arrollada por un colectivo de la línea 501 que circulaba por Ituzaingó. De acuerdo a lo que publicó el medio local Pilar a Diario, las primeras informaciones indican que la unidad no alcanzó a frenar a tiempo.

La mujer murió en el acto producto por el fuerte impacto en la cabeza; una médica del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) constató el fallecimiento.

En ese contexto, se desplegó un operativo en el lugar del que participaron agentes policiales, Policía Científica y Defensa Civil. Las autoridades montaron una carpa para preservar la escena del hecho. El mismo portal también indicó que tanto el chofer como los pasajeros que estaban en el colectivo resultaron ilesos.

El tránsito estuvo interrumpido durante varias horas mientras se realizaban las pericias de rigor para esclarecer el incidente.

Báez residía en el barrio pilarense de Villa Verde. La causa fue caratulada como “homicidio culposo” e interviene la Unidad Funcional de Instrucción en turno de Pilar.

