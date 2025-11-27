Un experto analizó el alerta sanitaria por sarampión y reveló “la única manera” para evitar una epidemia en el país

En las últimas horas se confirmaron cuatro casos de sarampión y las autoridades sanitarias nacionales emitieron un alerta para reforzar la vigilancia en el sistema de salud. Carlos Regazzoni, extitular del PAMI, estuvo en los estudios de LN+ para analizar la situación y aseveró: “No debemos preocuparnos, tenemos que ocuparnos. La única manera de evitar que haya una epidemia es vacunando a los chicos”.

Carlos Regazzoni, extitular del PAMI en LN+

“En Argentina estamos en riesgo porque los niveles de vacunación son muy bajos”, explicó el especialista. Luego, argumentó citando el deterioro de la salud pública nacional a lo largo de los años: “En tres décadas nunca ninguna jurisdicción, ni rica ni pobre, logró cumplir el calendario anual de vacunación en el país”.

Consultado sobre las razones de la desidia sanitaria, Regazzoni mencionó que jamás estuvo la decisión política. En palabras del extitular del PAMI, “no hay manera de impulsar una estrategia sanitaria con los niños que no contemple a la escuela. Antes existían las viejas direcciones de vacunación escolar, que se terminaron durante el gobierno de Alfonsín”.

Este fue el recorrido que hicieron las familias infectadas cuando ingresaron al país

Riesgosa y contagiosa

Al analizar el impacto de esta enfermedad en la población, Regazzoni apuntó: "El sarampión es una enfermedad ocho veces más contagiosa que el Covid y, en niños y mujeres embarazadas, el riesgo de letalidad es muy alto".

Continuando con el registro histórico, el experto señaló: “La mayoría de las personas que vivimos en esta época no sabemos lo que representa una epidemia de sarampión. Esta enfermedad llegó a cobrarse la vida de entre 2 y 10 millones de niños en todo el mundo”.

El extitular del PAMI, Carlos Regazzoni, durante su visita a los estudios de LN+

“Una discusión equivocadísima”

Al hablar sobre el rol de las vacunas, Regazzoni se arremangó los puños. "Hay una discusión equivocadísima, científicamente hablando, creyendo que las vacunas hacen más daño que beneficio. Eso es un error grave", sentenció.

Consultado sobre la mejor manera de prevenir al sarampión, el experto insistió en que “no hay nada mejor que la vacuna”. Al trazar una proyección geográfica, indicó: “En Canadá hay más de 5.000 casos. Hoy, todo el continente americano ha dejado de ser libre de sarampión”.

Como corolario del pesimismo que significa mirar al horizonte, Regazzoni hizo un bosquejo de la situación. “En las últimas dos décadas en nuestro país se duplicaron los casos de sífilis y se triplicaron los casos de hepatitis A. Todo esto nos indica que algo vamos a tener que hacer”, concluyó.