San Antonio Abad: cuál es su historia y qué oración rezar para pedir su ayuda

El Día de San Antonio de Abad se celebra cada 17 de enero, en recuerdo de esta figura esencial del catolicismo, recordado por ser el padre del monaquismo y su vida ermitaña. Es considerado como el patrono de los animales, el ganado, las mascotas, protector de monjes, carniceros y cementerios.

La historia de San Antonio de Abad

Antonio de Abad, también conocido como Magno, nació el 12 de enero del año 251 en Heracleópolis Magna, una región de Egipto bajo el poder del Imperio romano. Su infancia fue austera, vivió de manera simple rodeado de trabajo rural y espiritualidad. A temprana edad quedó huérfano y tomó el cuidado de su hermana menor sin problemas.

Hoy es el día de San Antonio Abad

Uno de los sucesos más importantes de su vida ocurrió a sus 18 años, cuando participó de la Eucaristía. Durante esta jornada escuchó la lectura del Evangelio de San Mateo y quedó profundamente conmovido. Siguiendo la voluntad humilde y desinteresada de Jesús, decidió donar su herencia a los más necesitados para luego retirarse al desierto, donde llevó a cabo la práctica de la penitencia, oración y soledad.

Durante esos años como ermitaño vivió en proximidad de un cementerio, lo que lo llevó a experimentar profundas reflexiones, que luego le valieron el patronazgo de estos predios. Una de sus principales premisas era el valor del trabajo con las manos, como manera de dignificar el alma. Esto logró a inspirar a otras personas que se cruzaron en su camino para luego acatar el silencio y la búsqueda de Dios. De esta manera, organizó comunidades de varones que deseaban vivir bajo estas ideas, lo que lo convirtió en uno de los precursores del monacato cristiano.

Se lo conoce también por su interés por los animales y existen varios relatos que explican su cercana relación con estos. Uno de los más populares explica que luego de la muerte de San Pablo el Ermitaño, dos leones y otros animales le ayudaron milagrosamente a cavar una tumba en el desierto. Otro narra el encuentro con una jabalina cuyas crías habían nacido ciegas y que fueron curadas por el Magno.

Abad es el patrono de las mascotas we.bond.creations

San Antonio de Abad falleció el 17 de enero del año 356 en el monte Colzim, cerca del Mar Rojo. Luego de su muerte, fue venerado como santo y reconocido como un símbolo de penitencia, humildad y devoción para el catolicismo.

Oración a San Antonio Abad para pedir por las mascotas

Según la Agencia Católica de Informaciones - ACI Prensa, la siguiente oración sirve para rezarle a San Antonio Abad:

Señor Celestial, Padre Creador de todas las cosas,

hoy quiero pedir tu misericordia y compasión para mi mascota,

y por mediación de san Antonio Abad,

llamado también san Antón, el gran protector de los animales,

que tanto amor tuvo estas criaturas,

te ruego que no le abandones nunca

concédele salud, que no sufra ni padezca,

que no este triste, que no le falten las fuerzas

que no sienta dolor ni angustia,

que no se sienta solo

y que siempre tenga a su lado alguien que le cuide con amor.

Por el poder de Tu amor,

permite que... (nombre de la mascota)

viva feliz y sano,

que tenga todo lo necesario según Tu deseo.

Cuídalo y protégelo,

que no le falte alimento, cama y reposo,

que no carezca de amigos, amor y respeto,

pon tu mano sobre él si cae enfermo,

no permitas que nada ni nadie le cause daño,

ni que se pierda o lo roben,

yo le quiero como un miembro más de la familia

y siempre estaré a su lado

dándole todo mi cariño y cubriendo sus necesidades.

Te pido tu especial bendición y ayuda

en estos momentos que... (nombre de la mascota)

necesita tanto de ti,

(pedir por salud, o robo, o extravío, protección, problemas ...):

(hacer la petición).

Señor, te ruego también que,

por intercesión de San Antonio Abad,

tengas piedad de los hombres que por ignorancia

maltratan a los animales,

enséñales a que los amen como criaturas tuyas.

Señor, ten piedad de los animales domésticos,

que muy a menudo son entregados y abandonados,

sin defensa alguna,

a la indiferencia y a la crueldad humana:

no los dejes solos con sus penas.

Señor Dios, ten piedad de los animales

como el león, el tigre, el mono, el elefante

y otras especies que son capturados

para ser llevados a circos o a zoos:

dales a todos ellos un refugio seguro en su hábitat.

Señor, ten piedad de los animales de granja

que crecen dentro de inhóspitos habitáculos,

así como de aquellos animales que en los mataderos

son sacrificados sin anestesia: acógelos con su dolor.

Señor, ten piedad de los animales de experimentación

haz que cesen estas prácticas y sálvalos de su sufrimiento.

Señor, tu que infundiste en San Antonio Abad

un gran amor a la pobreza y al respeto de los animales,

ten piedad de todos los animales que sufren

y haz una sociedad más justa basada en el amor y la paz

de todos los seres que pueblan el planeta.

Amén.