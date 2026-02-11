Virgen de Lourdes: cuál es su historia y qué oración rezarle en su día

Como cada 11 de febrero, hoy se celebra el día de la Virgen de Lourdes, patrona de los enfermos, fecha en la que los fieles se congregan masivamente en los templos.

Como patrona de los enfermos, la Virgen de Lourdes es una de las más invocadas para pedir su intercesión y una pronta recuperación a quienes sufren alguna enfermedad.

La Gruta de la Virgen de Lourdes y su pequeña capilla. Instagram @balneariocostabonita

La historia de la Virgen de Lourdes

La veneración a la Virgen de Lourdes proviene de 18 apariciones de la Virgen María en la gruta de Massabielle, en las afueras de la población de Lourdes, en Francia, en el año 1858.

Allí la imagen mariana se presentaba ante Bernadette Soubirous, una adolescente y religiosa francesa que, luego de todas las apariciones, fue canonizada por la Iglesia en 1933.

En una de las apariciones, Soubirous contó que la Virgen le había indicado tomar agua y escarbar en la tierra. Luego de un tiempo, emergió un manantial del que brotan 100.000 litros diarios de forma continua hasta hoy.

Una procesión con la imagen de la Virgen de Lourdes Mara Sosti

Oración a la Virgen de Lourdes

Según la Agencia Católica de Informaciones - ACI Prensa, la siguiente oración sirve para rezarle a la Virgen de Lourdes:

¡Oh amabilísima Virgen de Lourdes,Madre de Dios y Madre nuestra!Llenos de aflicción y con lágrimas fluyendo de los ojos, acudimos en las horas amargas de la enfermedad a tu maternal corazón, para pedirte que derrames a manos llenas el tesoro de tu misericordia sobre nosotros.

Indignos somos por nuestros pecados de que nos escuches: pero acuérdate de que jamás se ha oído decir que ninguno de los que han acudido a Ti haya sido abandonado. ¡Madre tierna! ¡Madre bondadosa! ¡Madre dulcísima!

Ya que Dios obra por tu mano curaciones innumerables en la Gruta prodigiosa de Lourdes, sanando tantas víctimas del dolor, guarda también una mirada de bendición para nuestro pobre enfermo…(dígase el nombre del enfermo/a). Alcánzale de tu Divino Hijo Jesucristo la deseada salud, si ha de ser para mayor gloria de Dios.

Pero mucho más, alcánzanos a todos el perdón de nuestros pecados, paciencia y resignación en los sufrimientos y sobre todo un amor grande y eterno a nuestro Dios, prisionero por nosotros en los Sagrarios. Amén. Virgen de Lourdes, ¡ruega por nosotros! Consuelo de los afligidos, ¡ruega por nosotros! Salud de los enfermos, ¡ruega por nosotros! Rezar tres Avemarías.