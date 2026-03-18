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Se avecinan 96 horas de un frente que traerá descenso de temperatura, lluvias y tormentas: las zonas afectadas

Tras una seguidilla de días calurosos y alta humedad, el Servicio Meteorológico Nacional advirtió durante el fin de semana largo estos fenómenos impactarán sobre la mayor parte del país; cuáles son las recomendaciones del organismo

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Una tormenta eléctrica captada por un aficionado
Ciudades de todo el país se verán afectadas por los fenómenos meteorológicos Archivo

El último informe del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipó que se aproximan 96 horas lluvias, tormentas fuertes, actividad eléctrica y ráfagas en varios puntos del país tras el ingreso de un frente inestable que también traerá descenso de temperatura. Las alertas del organismo, de color amarillo, recaen principalmente en la zona central y sur del territorio.

El pronostico del tiempo
El pronostico del tiempo

Cuáles son las zonas que se verán afectadas

De acuerdo al último informe del SMN, rigen alertas amarillas para los próximos cuatro días en Buenos Aires, Córdoba, La Pampa, Mendoza, San Luis, Santa Fe, Neuquén, Río Negro y Chubut.

Las áreas se verán afectadas por lluvias abundantes en cortos períodos, actividad eléctrica frecuente, ocasional granizo y ráfagas que pueden superar los 70 kilómetros por hora. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 25 y 50 mm, que pueden ser superados de manera puntual.

Recomendaciones del SMN ante lluvias y tormentas

  • Evitá salir.
  • No saques la basura y limpiá desagües y sumideros.
  • Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua.
  • Cerrá y alejate de puertas y ventanas.
  • Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento.
  • Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.
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