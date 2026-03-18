Se avecinan 96 horas de un frente que traerá descenso de temperatura, lluvias y tormentas: las zonas afectadas

El último informe del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipó que se aproximan 96 horas lluvias, tormentas fuertes, actividad eléctrica y ráfagas en varios puntos del país tras el ingreso de un frente inestable que también traerá descenso de temperatura. Las alertas del organismo, de color amarillo, recaen principalmente en la zona central y sur del territorio.

El pronostico del tiempo

Cuáles son las zonas que se verán afectadas

De acuerdo al último informe del SMN, rigen alertas amarillas para los próximos cuatro días en Buenos Aires, Córdoba, La Pampa, Mendoza, San Luis, Santa Fe, Neuquén, Río Negro y Chubut.

Las áreas se verán afectadas por lluvias abundantes en cortos períodos, actividad eléctrica frecuente, ocasional granizo y ráfagas que pueden superar los 70 kilómetros por hora. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 25 y 50 mm, que pueden ser superados de manera puntual.

#BuenMiércoles Argentina 🇦🇷



🌫️ Entramos en la temporada de nieblas y neblinas. Hoy, la visibilidad estuvo reducida hasta 2 km en algunos sectores del centro-este del país. pic.twitter.com/V0lqugBzkG — SMN Argentina (@SMN_Argentina) March 18, 2026

Recomendaciones del SMN ante lluvias y tormentas