Se vienen 48 horas de inestabilidad, tormentas fuertes, actividad eléctrica y ráfagas: las zonas afectadas

El último informe del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipó que se aproximan 48 horas de inestabilidad, tormentas fuertes, actividad eléctrica y ráfagas en varios puntos del país. Las alertas del ente, de color naranja y amarillo, recaen principalmente en la zona central del territorio.

Pronóstico del tiempo para esta semana

Cuáles son las zonas que se verán afectadas

De acuerdo al último informe del SMN, rigen alertas naranjas en Buenos Aires, Córdoba, La Pampa, Mendoza, Neuquén, Río Negro y Chubut.

Las áreas se verán afectadas por tormentas fuertes, algunas localmente severas. Las mismas estarán acompañadas principalmente por lluvias abundantes en cortos períodos, actividad eléctrica frecuente, ocasional granizo y ráfagas que podrían alcanzar los 90 kilómetros por hora. Se prevén valores de precipitación acumulada entre los 50 y 80 milímetros, que pueden ser superados de forma puntual.

El mapa de las alertas en el país

En tanto, rigen alertas amarillas en San Luis, San Juan, La Rioja y Santa Cruz. El organismo indicó que las áreas ser verán afectadas por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes.

“Las mismas estarán acompañadas por lluvias abundantes en cortos períodos, actividad eléctrica frecuente, ocasional granizo y ráfagas que pueden superar los 70 kilómetros por hora. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 25 y 50 mm, que pueden ser superados de manera puntual", detalló.

La Ciudad, pasada por agua Santiago Filipuzzi

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