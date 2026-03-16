Se vienen 48 horas de inestabilidad, tormentas fuertes, actividad eléctrica y ráfagas: las zonas afectadas

Los fenómenos impactarán sobre las provincias ubicadas en la franja central y sur del país; qué dice el último informe del Servicio Meteorológico Nacional y cuáles son las advertencias
- 2 minutos de lectura'
El último informe del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipó que se aproximan 48 horas de inestabilidad, tormentas fuertes, actividad eléctrica y ráfagas en varios puntos del país. Las alertas del ente, de color naranja y amarillo, recaen principalmente en la zona central del territorio.
Cuáles son las zonas que se verán afectadas
De acuerdo al último informe del SMN, rigen alertas naranjas en Buenos Aires, Córdoba, La Pampa, Mendoza, Neuquén, Río Negro y Chubut.
Las áreas se verán afectadas por tormentas fuertes, algunas localmente severas. Las mismas estarán acompañadas principalmente por lluvias abundantes en cortos períodos, actividad eléctrica frecuente, ocasional granizo y ráfagas que podrían alcanzar los 90 kilómetros por hora. Se prevén valores de precipitación acumulada entre los 50 y 80 milímetros, que pueden ser superados de forma puntual.
En tanto, rigen alertas amarillas en San Luis, San Juan, La Rioja y Santa Cruz. El organismo indicó que las áreas ser verán afectadas por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes.
“Las mismas estarán acompañadas por lluvias abundantes en cortos períodos, actividad eléctrica frecuente, ocasional granizo y ráfagas que pueden superar los 70 kilómetros por hora. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 25 y 50 mm, que pueden ser superados de manera puntual", detalló.
Recomendaciones del SMN ante lluvias y tormentas
- Evitá salir.
- No saques la basura y limpiá desagües y sumideros.
- Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua.
- Cerrá y alejate de puertas y ventanas.
- Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento.
- Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.
- 1
Ciudad: a pedido de los vecinos, la Justicia frenó nuevas habilitaciones comerciales en una elegante zona residencial
- 2
Alertan por el boom del “plastic eating”: adolescentes copian un desafío viral que pone en riesgo su salud
- 3
Paro universitario: el año comenzó con una medida de fuerza y crece la incertidumbre sobre el inicio de clases
- 4
Ciudadanía italiana: qué es el referéndum, cómo votar en la Argentina y qué consecuencia puede tener no participar