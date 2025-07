Se conocieron los resultados preliminares de los peritajes por las cinco muertes en la casa de Devoto

En consonancia con las hipótesis previas sobre las causas del fallecimiento de la familia en Villa Devoto, esta tarde se conocieron datos preliminares de los peritajes, que confirmarían la presencia de monóxido de carbono en la vivienda.

Aunque ayer la primera teoría hablaba de un posible desperfecto con el calefón, fuentes de la investigación indicaron a LA NACION que, en principio, se identificó un problema con la caldera instalada en la cocina-comedor de la vivienda. En concreto, el conducto de ventilación no estaba en condiciones, y los gases no salían al exterior. “[Los gases] quedaban dentro de la casa, y eso los habría intoxicado. Además, las rejillas de ventilación estaban tapadas con nylon”, especificaron.

Encontraron a cinco personas muertas en una casa de Villa Devoto. Nicolás Suárez - LA NACION

Por disposición de la fiscalía, personal de las Unidades Criminalística Móvil, Siniestros, Bomberos y Técnicos trabajó en el lugar para determinar las causales de los decesos y la instalación, mantenimiento y estado de los artefactos a gas.

El titular del SAME, Alberto Crescenti, también dijo hoy en diálogo con LN+: “Creo, por mi experiencia y por la forma en que encontré los cuerpos, que es monóxido de carbono. Mala combustión. Vamos a esperar riesgos especiales”.

Esta mañana se veía policía en los alrededores de la casa de Devoto Ricardo Pristupluk

De hecho, uno de los bomberos que participó del operativo explicó que el monóxido no tiene olor, por lo que el personal del SAME fue muy prudente y accionó de forma correcta al observar dos personas desmayadas o inconscientes: “Se retiró y pidió inmediatamente al personal de bomberos, porque nosotros tenemos el equipo adecuado”, dijo.

En tanto, la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°48, a cargo de Eduardo Rosende, también investiga las causales de la muerte de los cinco integrantes de la familia que fueron hallados en una vivienda de la calle Sanabria 3768, en el barrio porteño de Villa Devoto.

La casa de Devoto, sobre la calle Sanabria Ricardo Pristupluk

Las víctimas fallecidas fueron identificadas como Demetrio De Nastchokine (79) y su esposa Graciela Leonor Just (73) -quienes eran los dueños de la vivienda-, su hijo Andrés (43), su nuera Marie Camille Lalanne (40) y su nieta Elisa (4). El nieto menor, un niño de un año y medio, fue rescatado como único sobreviviente. La pareja más joven había llegado con sus hijos desde la ciudad italiana de Génova, donde residían.

Tragedia

Ayer a la tarde el barrio de Villa Devoto se vio conmocionado luego de que un llamado al servicio de emergencias 911 alertara sobre una situación irregular en una vivienda familiar. El operativo involucró a la Policía de la Ciudad, Bomberos y ambulancias del SAME, que se encontraron con una escena desoladora: cinco personas habían muerto.

El titular del Same, Alberto Crescenti Nicolás Suárez - LA NACION

“Lamentablemente, tras alertar el 911, concurrimos con varias ambulancias, se decía que era un escape de gas. Después, los bomberos nos dijeron que era una zona segura y entramos. Constatamos el fallecimiento de un señor de 75 años, una señora de 79, un joven de 43, una joven de 42, una chiquita de cuatro y sacamos vivo al bebé de tres años que está en el Hospital Zubizarreta. Está reaccionando”, sostuvo Crescenti.

Horas más tarde, señaló que el menor fue derivado al Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, en el barrio de Recoleta, donde se encuentra fuera de peligro.

Encontraron a cinco personas muertas en una casa de Villa Devoto. Nicolás Suárez - LA NACION

Los adultos mayores eran Demetrio de Nastchokine y Graciela Leonor Just, dueños de la casa, mientras que Andrés de Nastchokine y su esposa, de nacionalidad francesa, los habían ido a visitar con sus dos hijos desde Italia. El bebé, Milk de Nastchokine, quedó internado en terapia intensiva, luego de que los últimos estudios detectaron una acidosis metabólica, un trastorno que ocurre cuando se acumula mucho ácido láctico en la sangre, y que en este caso se debió a la falta de oxigenación.

Crescenti también explicó por qué fue el único sobreviviente de la tragedia: “Estaba en otra habitación y lejos de la familia, por eso se salvó. Pienso que el ambiente debía tener otro tipo de ventilación. La sintomatología que tenía en ese momento nos hizo pensar que era monóxido de carbono”.

Según reconstruyó este medio, la hermana de Andrés entró a la casa y halló los cuerpos, pero se descompensó por el monóxido de carbono. En ese contexto, una vecina que vio la escena y la puerta abierta de la casa, llamó a emergencias.

Siempre se debe controlar que las llamas de los artefactos a gas sean azules y no amarillas ni naranjas Frank Rumpenhorst - dpa

A raíz de este caso, el titular del SAME aconsejó: “Cuando vienen estas temperaturas hay que controlar que las llamas de los calefactores y estufas sean azules y no amarillas o naranjas, que significa que hay monóxido en el ambiente. Además, hay que dejar una rendija de un centímetro en el dormitorio a pesar de la calefacción para que entre el aire. El monóxido de carbono es el asesino silencioso, es un gas inodoro e incoloro, es decir, no se percibe hasta que empieza a marear y a dolerle la cabeza. Cuando es así, salga del ambiente afuera a respirar aire”.

El jefe de los peritos de oficina de siniestros remarcó la importancia de revisar los artefactos del hogar para garantizar su correcto funcionamiento y evitar accidentes o víctimas mortales.

“Lamentablemente, con el frío uno tiende a cerrar todo. Siempre recomendamos que haya un gasista matriculado que tome intervención y haga inspección de los artefactos. Hay un dicho que dice ‘dejen un poco la ventana abierta’. No. Los artefactos tienen que funcionar correctamente, y yo tengo que tener ventanas y puertas cerradas sin concentración en el ambiente”, destacó.