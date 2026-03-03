Video: la reacción de los vecinos que perdieron sus autos tras el derrumbe del estacionamiento en Parque Patricios

Un fuerte temblor seguido de un ruido ensordecedor despertó a los vecinos de un complejo de viviendas del barrio porteño de Parque Patricios. Parte de la estructura del patio interno de los departamentos ubicados en la calle Mafalda al 900 cayó sobre alrededor de 60 vehículos que estaban en un estacionamiento subterráneo. En este marco, más de 300 familias tuvieron que ser evacuadas y aún esperan saber cuándo serán habilitadas por las autoridades para volver a sus hogares.

“Me desperté por el temblor, miré al patio y estaba todo hundido. Empezamos a los gritos y a evacuar a la gente. Hay todo un problema de desagüe en el patio, están trabajando hace rato y venimos reclamando para que hagan reparaciones pero nadie se hace cargo”, denunció una de las vecinas afectadas esta mañana en diálogo con LN+.

Así quedó el patio que se derrumbó en el complejo de edificios de Parque Patricios. Ricardo Pristupluk

El hecho ocurrió alrededor de las 4.30 de la madrugada, por lo que los habitantes de los tres edificios que rodean ese predio —con alrededor de 300 departamentos— dejaron sus hogares por posible peligro de derrumbe.

“La empresa que se tenía que encargar del arreglo es parte de la constructora que tiene la concesión. Hay reclamos con eso, con el administrador, estuvimos tratando de iniciar acciones legales porque no cumplen con los arreglos”, añadió la misma vecina y remarcó: “El patio se inunda cuando llueve porque no hay desagüe… La empresa no tiene referente, se quiso hacer un acuerdo y no nos dan respuesta".

Hasta ahora, todos los afectados coincidieron en que “nadie les da respuesta” acerca de cuándo podrán regresar a sus casas debido a la peligrosidad que implica el derrumbe a solo metros de la estructura principal.

Elizabeth, otra de las vecinas que tuvo que evacuar, relató a LN+ que salió de su casa pocos minutos antes de las 5 y que todavía está a la espera de que le den detalles sobre lo sucedido para saber cuáles son los pasos a seguir. “Mi auto está ahí abajo, estoy en la cochera 1... Debe estar todo destruido. Lo tengo que tomar de esta manera porque si no… Lo más importante en este momento es la salud, lo material seguiremos trabajando para paso a paso recuperarlo", reflexionó.

La mayoría de los afectados coincide en las irregularidades tanto de la empresa constructora como de la responsable de los arreglos. “Esto es un vicio de la obra. Venían arreglando unas filtraciones en el patio, pero era algo irregular, sin carteles de obra. Nunca se quisieron hacer mucho cargo de los vicios que tenía el edificio", denunció Néstor, otro de los vecinos, también en diálogo con LN+.

“Los departamentos se licitaron por el Plan Procrear. Yo saqué préstamos hipotecarios al banco, pero todavía no escrituramos porque no teníamos final de obra por estos vicios; del edificio no conozco a nadie que haya escriturado", añadió.

El hombre, que se enteró de lo que había sucedido cuando se despertó para hacerle una mamadera a su bebé de casi un año, lamentó que esto se tratara de una “desgracia con suerte”, ya que, de haber sucedido dos horas después, la cochera habría tenido mucha más circulación. “El ingreso al patio de arriba se hace por las cocheras; en cualquier otro momento podía haber chicos en el patio… Hubiese sido una tragedia. Por suerte pasó en ese horario“, sostuvo.

El derrumbe

El intenso operativo se desarrolló desde las primeras horas de este martes en el predio ubicado entre la avenida Suárez y Astor Piazzola. Desde el Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) informaron a LA NACION que no hay personas lesionadas hasta el momento.

Personal de Bomberos de la Ciudad fue desplazado al lugar luego de que a las 4.45 se recibiera un llamado de alerta al 911. Al llegar al lugar, los equipos de emergencia constataron que el desprendimiento de una sección de la losa del subsuelo —de aproximadamente 50 por 70 metros— fue lo que provocó el hundimiento del sector donde se encontraban vehículos estacionados.

Derrumbe en un complejo de viviendas en Parque Patricios

El personal de salud solo atendió a una mujer de 38 años que rechazó el traslado al Hospital Penna y fue oxigenada en uno de los cuatro móviles a disposición. Un jefe de Bomberos indicó que, por el momento, ningún vecino del barrio informó de familiares desaparecidos. A su vez, señaló que “se cortaron los suministros” de manera preventiva y que aún se desconocen las causas que desencadenaron el derrumbe.

Desde entonces, trabajan allí el Grupo Especial de Rescate (GER), el equipo K9 de perros para rastrear la zona del desmoronamiento y efectivos de la Comisaría Vecinal 4 D de la Policía de la Ciudad, según pudo saber este diario. Los especialistas se encontraban evaluando la estructura del edificio.