Se negó a cambiarle un producto a un cliente por su ideología política: “No hago cambios a zurdos, soy liberal”

El reclamo de un cliente a un vendedor se volvió viral en Twitter tras desatar la indignación de los usuarios, es que este comerciante se negó a cambiarle unos auriculares fallados a una persona por su ideología política. Según se puede ver en las capturas de pantalla que difundió en la red social la cuenta @___ElGringo_, un compañero del damnificado, el comprador envió un mensaje al local para avisar que el producto que había adquirido no funcionaba y, tras pasar de la plataforma de ventas al WhatsApp, una persona del local se negó a reemplazarlo con una polémica justificación: “No hago cambios a zurdos”.

Luciano Ravanetti, el joven que fue víctima de este acto de discriminación, habló con LA NACION y reveló cómo vivió esta circunstancia: “Lo primero que me generó fue sorpresa, y mucha bronca. Lo que hizo el muchacho fue dilatar la situación, pidiéndome un tiempo para que supuestamente le ingresen otros auriculares y terminó siendo todo una mentira. El objetivo era esperar que pasen los 30 días de MercadoLibre para que no pueda cambiarlos”.

“Un compañero hizo una compra por MercadoLibre, le entregaron unos auriculares que no funcionan y no le quieren tomar el reclamo por ser de una organización social. Le dijo ‘no le hago reembolsos a zurdos. Yo soy liberal’. Parece una bol... pero así empieza el facismo”, informaba el tuit que se viralizó en la red social.

En una de las capturas posteadas por el usuario se puede ver la primera conversación que el cliente tuvo con el comerciante en el chat de la aplicación. “Hola. Andan mal los auriculares. Se corta la señal”, escribió Ravanetti. 15 minutos después, al ver que no le respondían, reforzó su reclamo: “Necesito cambiarlos (los auriculares) o devolverlos porque así no se pueden usar”. Cuatro horas después, desde el comercio le contestaron: “Hola. Bueno, escribime a este número y hacemos el reembolso”.

El principio de la conversación entre el vendedor y el comprador de los auriculares Tw: @___ElGringo_

Al pasar el diálogo al WhatsApp, el comprador se topó con una serie de mensajes inesperados, en el que era discriminado por su pertenencia política a una agrupación de izquierda. “Hola. Necesito cambiar los auriculares”, fue el primer mensaje que Ravanetti le escribió a quien le había vendido el producto. Del otro lado, la respuesta fue tajante: “Hola, no les hago cambios a zurdos empobrecedores que contribuyen a la destrucción del país”. Estupefacto por lo que leía, el damnificado indagó: “¿Cómo?”, y el vendedor repitió: “Que no les hago cambios a zurdos empobrecedores que contribuyen a la destrucción del país”.

La charla continuó por WhatsApp y se viralizó en las redes sociales Foto: Twitter @___ElGringo_

Sin entrar en una discusión política, Ravanetti le dijo: “No sé de qué me estás hablando. Los auriculares que me vendiste no andan”. Pero el vendedor no entró en razón y continuó enfrentándolo: “Sos de la Corriente Clasista y Combativa. Sos zurdo. No te voy a hacer ningún cambio, soy liberal”, le dijo como si sus diferencias ideológicas fuesen una excusa para no cumplir con su obligación de reemplazar un producto que vendió y estaba fallado.

Ravanetti aclaró a este medio que, finalmente, la plataforma de compraventa le hizo el reembolso del dinero: “Desde el principio sabía cómo era y me hizo todo el cuento. Después, un compañero de la CCC lo publicó en Twitter y se recontra viralizó. Mercado Libre se comunicó conmigo y resolvió el problema”, informó.

Según Mercado Libre, una vez pasados los 30 días de la compra, el vendedor no se hará cargo de algún desperfecto del producto Foto: Twitter @___ElGringo_

Por último, expresó que no va a denunciar al vendedor y que la cuestión excede a un hecho meramente comercial: “Lo que me preocupa de la situación es que la sociedad se va polarizando de tal manera que de esa contradicción no hay salida. En definitiva somos todos laburantes. Denunciarlo no va a resolver nada, el problema va más allá de la persona”.