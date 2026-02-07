El mes de febrero en la Argentina está marcado por el verano y los festejos de Carnaval en distintos puntos del país. Uno de los más populares es Gualeguaychú, denominado “el carnaval del país” por su masividad. Al tratarse de un evento al aire libre en el corsódromo José Luis Gestro, puede surgir la duda de si se suspende por lluvia.

El Carnaval de Gualeguaychú empezó el pasado sábado 3 de enero y, por 11 noches, ofrece un gran espectáculo con más de 1000 integrantes, donde la música, la alegría y las plumas son los protagonistas. En ese contexto, se pueden ver sus famosas comparsas: Papelitos, Marí Marí, O’Bahía y Ará Yebí.

El carnaval de Gualeguaychú es considerado el evento a cielo abierto más grande de Argentina

¿Se suspende por lluvia el Carnaval de Gualeguaychú?

De acuerdo al Protocolo de Contingencias Climáticas del Carnaval de Gualeguaychú, la organización sigue ciertas reglas ante condiciones meteorológicas que se pueden presentar adversas para estas festividades al aire libre. En el caso de que haya lluvias al inicio del evento o alertas por tormentas, este se suspenderá y se reprogramará para otra fecha. Así se cuida la seguridad de los espectadores y de quienes participan del Carnaval. De todos modos, vale aclarar que no se cancela una vez iniciado el desfile.

El horario tope para decidir la realización o suspensión del espectáculo se establece a las 21 del día del evento. Por lo tanto, se debe esperar a ese horario para saber si se suspende o no. La decisión se comunicará por todos los medios disponibles, además de si se reprograma o no.

La organización del Carnaval de Gualeguaychú avisa por todos los medios posibles si se suspende por lluvia Carnaval de Gualeguaychú

En el caso de una reprogramación, habitualmente se pasa al domingo siguiente, con la única excepción de los días domingo y lunes del feriado de carnaval, ya que en el primer caso el espectáculo será reprogramado para el día lunes siguiente, y en el segundo caso para el día sábado siguiente.

Si alguien no puede asistir a la fecha reprogramada, tiene la posibilidad de reprogramar las entradas y ubicaciones que tenga en su poder el espectador para cualquier otra noche de carnaval, siempre teniendo en cuenta las disponibilidades existentes. Esto no genera un costo extra para quien lo solicite, incluso si la noche que elige es de mayor valor.

Cómo comprar las entradas para el Carnaval de Gualeguaychú 2026

Las entradas del Carnaval de Gualeguaychú se pueden conseguir de forma online y también presencial. En este último caso, los interesados pueden comprar las entradas en las boleterías del Corsódromo, que permanecen abiertas de miércoles a viernes de 9 a 13 y de 17 a 21, mientras que el sábado la atención es de corrido desde las 9 hasta el horario de finalización del evento.

Todo lo que hay que saber para comprar las entradas del Carnaval de Gualeguaychú Gentileza Carnaval del País

A continuación, este es el paso a paso para conseguir los tickets:

1 Ingresar al sitio oficial

Quienes residen lejos de la ciudad entrerriana pueden adquirir los tickets por el sitio web oficial de AllAccess.

2 Completar los datos y seleccionar

Para ello es necesario registrarse con un usuario y luego seleccionar la ubicación esperada en el Corsódromo.

Aquellos que tengan Certificado Único de Discapacidad (CUD) deben registrarse previamente a la solicitud del boleto sin costo en la base de datos del Corsódromo, en el sitio online específico.