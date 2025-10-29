Se terminan las cabinas: el peaje que será automático y qué multa aplicarán a quien no tenga TelePASE

La empresa Autopistas Urbanas (AUSA) informó que el peaje de Parque Avellaneda, en la autopista Perito Moreno, operará de forma exclusivamente automática desde este sábado 1 de noviembre. La medida forma parte de un plan de modernización que busca implementar un sistema free flow en toda la red de la Ciudad y elimina el cobro en efectivo en ese tramo. Los conductores que circulen sin el dispositivo TelePASE recibirán una multa.

Qué autopistas ya no tienen cobro en efectivo

Con la incorporación de la Perito Moreno, se amplía el esquema de cobro exclusivamente electrónico en la Capital Federal. La red de vías rápidas porteñas con sistema de pago digital obligatorio incluye ahora la autopista Illia, el Paseo del Bajo, el peaje Alberti en la 25 de Mayo y, desde este sábado, la mencionada Perito Moreno.

La autopista Illia fue la pionera en esta transición para vehículos particulares durante 2023. En ese momento, nueve de cada diez usuarios del corredor de 10,5 kilómetros ya utilizaban el sistema TelePASE. Por su parte, el Paseo del Bajo, destinado a camiones y tránsito pesado, funciona con cobro automático desde su inauguración en 2019 y fue la primera autopista free flow de la Argentina.

También en 2023, el peaje Alberti, localizado en la autopista 25 de Mayo, sumó pórticos de lectura de patentes en ambas direcciones para automatizar su funcionamiento. En contraste, la autopista Dellepiane todavía mantiene la modalidad de pago manual en algunas de sus cabinas.

Desde este 1 de noviembre, el peaje de la autopista Perito Moreno será completamente automático

Qué cambia en la autopista Perito Moreno desde este sábado

A partir del 1 de noviembre, el peaje Parque Avellaneda de la autopista Perito Moreno se vuelve completamente automático. Este tramo, que conecta la autopista 25 de Mayo con la avenida General Paz y el Acceso Oeste, ya no aceptará dinero en efectivo. El cambio impacta en más de 140.000 usuarios que la transitan diariamente.

La empresa estatal comunicó que, con esta modificación, comenzará el desmantelamiento de las cabinas de peaje. El objetivo es reconfigurar el diseño de la vía para agilizar el tránsito y mejorar las condiciones de seguridad vial. En julio, este peaje ya había incorporado un pórtico inteligente que permitía el cobro automático por TelePASE o la lectura de la patente, aunque mantenía cabinas habilitadas para el pago manual.

El cambio en la autopista Perito Moreno impacta en más de 140.000 usuarios diarios Gentileza AUSA

Cuál es la multa por no tener TelePASE y cómo adherirse

Los conductores que utilicen la autopista sin estar adheridos al sistema TelePASE serán sancionados. Según informó AUSA, el sistema inteligente de tránsito emitirá una infracción que asciende a $119.776,50. La fiscalización se realiza mediante la lectura automática de la patente del vehículo a través de los pórticos instalados.

La adhesión al sistema TelePASE puede realizarse de manera online o presencial. Los usuarios pueden gestionarlo a través de la página web oficial o por medio de la aplicación de Mercado Pago. En ambos casos, se puede solicitar el envío del dispositivo al domicilio.

Para quienes prefieren la gestión presencial, existen puntos de colocación adheridos en la Ciudad de Buenos Aires. También es posible realizar el trámite en las oficinas de AUSA. Una alternativa adicional se ofrece en la autopista Dellepiane, donde los usuarios pueden solicitar el dispositivo sin costo en las cabinas que todavía aceptan pago manual.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.