“Un día más de clases no cambia nada”: docentes concluyen el paro con una marcha a la sede del gobierno porteño

El caos de tránsito vaticinaba una tarde compleja. Las inmediaciones de la Escuela Normal Superior Mariano Acosta estaban supervisadas por policías de tránsito, que trataban de encauzar a los autos, colectivos, motos y bicicletas por caminos diferentes a la calle Urquiza al 200, en Balvanera. Allí funciona el colegio, que fue esta tarde el punto de partida de una manifestación hacia la Jefatura de Gobierno porteña, que nucleó a sindicatos docentes, profesores y alumnos.

“Viandas saludables para nuestros estudiantes” y “Acuña, Larreta, basta de pasantías berretas” eran algunas de las consignas que se leían en los carteles sostenidos por alumnos que participaron de la marcha, en referencia a la ministra de Educación y el jefe de gobierno de la Capital.

Algunas personas con delantales de maestros, otras con banderas del Frente de Izquierda y los Trabajadores (FIT) o de la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE), así como muchos chicos que participan de los centros de estudiantes de los colegios que estuvieron tomados hasta ayer –como la Escuela de Música Pedro Esnaola y la Escuela Joaquín V. González–, se agruparon para pedir al gobierno de la ciudad de Buenos Aires mejoras en las condiciones educativas.

Muchos estudiantes se plegaron a la marcha convocada por los docentes, tras diez días de tomas en escuelas Rodrigo Néspolo - LA NACION

A pesar de que la convocatoria formal fue a las 16, comenzaron a marchar alrededor de las 17.

“Estamos acá para pedir por mejoras salariales, jornada laboral de lunes a viernes, para reclamar por las modificaciones inconsultas al estatuto y para apoyar a los estudiantes”, explicó Rosa López, de la Escuela N°12 del Distrito V, que funciona en el Barrio 21-24-Zavaleta de Barracas.

“El tema más importante es la falta de escucha, tanto a nivel primario como secundario y terciario. A nivel secundario, la falta de presupuesto general, las condiciones edilicias, la falta de calidad y cantidad de las viandas, y el modelo de prácticas laborales actuales, que no son pagas y en las que no se tiene en cuenta la orientación”, precisó Tomas Pichel, integrante del Consejo Directivo del Mariano Acosta.

Agregó: “Además, hay una persecución política y judicial en torno a la comunidad educativa; hay estigmatización de las compañeras en los medios de comunicación y subestimación de los estudiantes en cuanto a su capacidad de toma de decisiones y ejercicio de su ciudadanía”.

La movilización hacia la Jefatura de Gobierno nuclea a sindicatos docentes, profesores y alumnos Rodrigo Néspolo - LA NACION

El paro docente con movilización es una extensión de la serie de reclamos que comenzó hace 15 días como manifestación en contra de la extensión “arbitraria” de la jornada laboral en un contexto de “bajos salarios”. Fue luego de que, a mediados de septiembre, el Ministerio de Educación porteño anticipara que tres de las cinco jornadas de capacitación docente previstas para 2023 se realizarán en sábados. No obstante, la decisión implica que la Ciudad pague a los docentes un adicional por tener que prestar tareas un día no laborable.

La medida de fuerza también suma tensión luego de diez días de tomas en una veintena de escuelas porteñas, con las que se solidarizaron los colegios Pellegrini y Nacional de Buenos Aires, dependientes de la UBA. El primer establecimiento tomado por los estudiantes fue, precisamente, el Mariano Acosta y por eso se lo eligió como punto de concentración previo a la marcha docente de esta tarde.

En la marcha, Lautaro Baamonde, integrante del centro de estudiantes del colegio Pellegrini y militante de “No pasarán”, agrupación que se referencia con el Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS), opinó: “Me parece que en esta lucha tenemos que conseguir una unidad estudiantil democrática y organizada en asambleas para que cada pibe pueda decidir qué hacer”.

Marcha educativa hacia la Jefatura de Gobierno porteña Rodrigo Néspolo - LA NACION

Además, el alumno precisó que su reclamo se enmarca en “el abandono y recorte de los gobiernos nacional y porteño en educación; este último que manda a los pibes a laburar gratis y sin consultar. Nos manda viandas podridas, menos de la cantidad suficiente y que ni siquiera llegan a los valores nutricionales requeridos. Por eso, pensamos que hay que seguir luchando y unirnos como movimiento estudiantil”.

Con bombos y megáfonos en los que se vociferaba “colegios en lucha, Larreta no escucha”, la columna encabezada por la Coordinadora de Estudiantes de Base (CEB) avanzó rápido por la calle Urquiza. Cuando llegaron a la avenida Juan de Garay, hicieron unas fotos con la bandera que indicaba “Nuestra educación no está en venta”, y continuaron su marcha en dirección a la sede del Ejecutivo porteño.

“Olé, olé, olé, ola, profesorado queremos ya, y un escenario para la Niní Marshall”, cantaban, por su parte, los alumnos del centro de estudiantes de la escuela de teatro que lleva el nombre de la actriz, en el barrio de Mataderos.

Con fuerte respaldo de los estudiantes, los sindicatos docentes y agrupaciones políticas marcharon a la sede de la Ciudad Rodrigo Néspolo - LA NACION

Alrededor de las 18.30, los manifestantes llegaron a la sede del gobierno porteño, sobre la calle Uspallata, en Parque Patricios. Allí se sumaron sindicatos, el movimiento piquetero y más docentes.

En ese mismo momento, Horacio a Rodríguez Larreta, tuiteaba: “El populismo en la Argentina lo encarna el kirchnerismo. Desde Juntos por el Cambio siempre vamos a trabajar por la unidad y para reconstruir la esperanza en que es posible transformar nuestro país”.

“No puede ser que la ministra haya hablado en esta última semana más con los medios que lo que habló con nosotros, los estudiantes, en cuatro años”, se quejó una de las oradoras en el escenario plantado frente a la Jefatura de Gobierno. “Pedimos una mesa de diálogo”, enfatizó la alumna.

“Estamos los docentes hoy en un paro porque a la ministra se le ha dado con que no alcanza con lo que hacemos de lunes a viernes, sino que nos quiere mandar a trabajar los sábados. La ministra Acuña que vende en los medios de educación de que cada día cuenta. Sabemos que un día, ni cinco días, no cambia nada si no cambian las condiciones”, dijo la representante de la Asociación de Enseñanza Media y Superior (Ademys).

(Noticia en desarrollo)