Sin celular ni pantallas: la propuesta fuera de lo común para quienes buscan conectar con un hobby clásico

Este 31 de enero, el Centro Cultural Recoleta (CCR) será el anfitrión de un evento que busca reunir fanáticos de los libros para que compartan un momento de lectura silente: una reunión al aire libre que tendrá 30 minutos donde la única regla es sumergirse en los textos.

Colectivo de Lectores es una propuesta fuera de lo común que tiene como objetivo hacer de una actividad solitaria, un hecho conjunto y cargado de contacto social, donde se puedan compartir tanto textos como experiencias, libros y hasta nuevas amistades. El encuentro en el CCR será el número 25.

Para todas las edades: el evento de lectura silente @lauradaltonfotografia

“La teoría es que cuando leemos no estamos solos; aunque el que nos ve de afuera ve a una persona ensimismada en un texto, en verdad tenemos un diálogo con el autor, su editor, el diagramador, las lecturas que ese escritor tuvo antes de escribir ese libro y demás. Es como un diálogo que nunca termina", explica a LA NACION la influencer y organizadora de Colectivo de Lectores, Cecilia Bona, que además tiene una cuenta de Instagram en la que que reúne más de 100.000 seguidores. “Con Colectivo de lectores venimos a manifestar ese acto grupal que significa la lectura y la mejor forma que tenemos de mostrarlo es mediante una lectura comunitaria, pero silente”.

Lectura silente en el CCR, ¿de qué se trata la propuesta?

El evento tiene reglas muy sencillas: “Hay que traer un libro porque vamos a leer en silencio media hora”, explica Bona.

“El encuentro incluye una bienvenida, la lectura en silencio (media hora) y un momento final donde se abre el micrófono para compartir sentimientos o fragmentos, seguido de un canje y suelta de libros“, detalla.

Es gratuito y abierto a toda la comunidad, pero, para participar, es necesario inscribirse por cuestiones organizativas del evento. Para hacerlo, hay que dejar los datos a través del cuestionario que se puede encontrar en este link.

Colectivo de Lectores: cuándo es el evento en el CCR @lauradaltonfotografia

Cuándo y a qué hora es el evento de lectura silente

La edición 25° de Colectivo de Lectores será en el Centro Cultural Recoleta el 31 de enero. Se suspende por lluvia y se pasa al 1° de febrero.

El evento comenzará a las 17.30 con una presentación antes de la lectura.

Qué necesito para participar

Lo único que se necesita para participar de Colectivo de Lectores, si se quiere formar parte de la lectura colectiva, donde cada participante se sumerge en el texto que lleva, es un libro. Lo que sí recomienda la influencer que organiza el evento es llevar una lona o una silla para sentarse, como también abrigo, protector solar, repelente contra insectos y alimento. El CCR aportará sillas para personas con movilidad reducida.

También se pueden llevar libros para intercambiar o “soltar”.

Colectivo de Lectores tendrá su 25° edición @lauradaltonfotografia

¿Quiénes pueden ir? ¿Es gratis?

Al evento pueden asistir todas las personas interesadas, desde los más chicos —acompañados de padres que, incluso, pueden leerles— hasta personas mayores.

El evento es gratuito con inscripción previa a través de un formulario.

Dónde queda el Centro Cultural Recoleta

El Centro Cultural Recoleta está en el barrio porteño de Recoleta, en la ciudad de Buenos Aires, en la esquina de Junín 1930 y Avenida del Libertador, frente a la plaza Intendente Torcuato de Alvear.

¿Qué es Colectivo de Lectores?

Colectivo de Lectores es una iniciativa que transforma el hábito de la lectura en una experiencia comunitaria y pública, y rompe con la idea de que leer es una actividad exclusivamente solitaria.

Cecilia Bona a cargo de la presentación de una de las ediciones del evento Noelia Marcia Guevara - La Nación

La historia comenzó en febrero de 2020, apenas unas semanas antes del inicio de la pandemia. En aquel entonces, el proyecto tenía un nombre distinto y un objetivo muy específico centrado en la movilidad urbana. “En ese entonces, llenamos un vagón del subte con lectores. Después vino la pandemia, pero, cuando las restricciones se flexibilizaron, el proyecto renació en espacios públicos y abiertos bajo su nombre actual”.

El nombre Colectivo de Lectores no solo hace referencia a la cantidad de participantes, sino a una profunda teoría sobre el acto de leer: “La lectura es un acto colectivo y no individual y no solitario".

¿Qué Sintieron Las Personas Que Participaron De Colectivos De Lectores? @PorQuéLeerOk

Lo que comenzó como un intento de llenar un vagón se transformó en un fenómeno que recorrió gran parte de la Argentina en sus 24 ediciones. Se llevó adelante en ciudades como Rosario, San Luis, Córdoba y otras regiones. “¡Incluso hicimos una edición en un barco! Fue en Puerto Pirámides, donde pudimos también hacer avistamiento de ballenas y después, en una parte calma del mar, leímos media hora“, detalla la cara detrás de la iniciativa.

“En 2025 vinieron más de 400 personas, un sábado que lo hicimos en la línea D. Fue increíble, llenamos todo el subte de lectores".

El encuentro en la línea D del subte Noelia Marcia Guevara - La Nación

El colectivo logró que familias enteras lean juntas y que incluso niños que están aprendiendo a leer se sientan motivados al ver a otros hacerlo. Como resume su coordinadora, es un espacio que simplemente “habilita” a quien quiera acercarse a leer.