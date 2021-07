Sin nombrarla, Alberto Fernández cargó contra María Eugenia Vidal: “Con la UBA no va a poder”

El presidente Alberto Fernández, en tono de campaña, cruzó a María Eugenia Vidal, la exgobernadora bonaerense y primera candidata a diputada nacional de la Ciudad de Buenos Aires por el frente Juntos, al asegurar que no podrá atacar a la Universidad de Buenos Aires por su larga trayectoria.

Sin mencionar a la exgobernadora, Fernández recordó: “Hay que tener cara para decir no vamos a abrir más universidades porque los pobres no llegan a las universidades. Hay que tener cara. Yo tengo una tranquilidad, se mudó de la provincia y se fue a la ciudad de Buenos Aires. Con la Universidad de Buenos Aires que cumple 200 años no va a poder. Con esa universidad no va a poder. Porque, además, todos somos hijos de esa universidad y la vamos a defender”.

Fernández realizó estas declaraciones al anunciar la ampliación de las becas “Manuel Belgrano”, destinadas a estudiantes de universidades nacionales y provinciales de carreras estratégicas, en un acto que se realizó en la Universidad Nacional Arturo Jauretche (UNAJ), en la ciudad bonaerense de Florencio Varela.

Además, aseguró que “cuando llegaron ellos nos hicieron creer que el Estado estaba de más” y “cerraron escuelas y endeudaron a la Argentina” y hoy le dicen a su Gobierno “cómo gobernar”, en referencia al espacio político Juntos por el Cambio (JxC) que responde al expresidente Mauricio Macri.

El jefe de Estado marcó en sentido contrario a lo que piensa la oposición la importancia que tiene que “el Estado esté presente”, tal como lo demostró la pandemia, en la que “ningún argentino se quedó sin atención y sin una cama”, así como tampoco sin asistencia.

Sobre el anuncio

“Estas becas están programando el futuro de la Argentina. Estamos promoviendo que se estudie lo que la Argentina necesita que se estudie”, explicó el Presidente y señaló que “allí está el Estado para hacer el país que somos, el país maravilloso que somos”.

“La Argentina puede ser cabeza del mundo”, dijo el mandatario al recordar un diálogo que mantuvo con Arturo Jauretche, y afirmó que “esa Argentina necesita de todos y cada uno de nosotros, nadie puede estar afuera, nadie puede quedarse al margen”.

“La gran diferencia que tenemos con nuestros opositores electorales es que ellos piensan un país donde sobran 20 millones de argentinos y nosotros pensamos un país donde todos estemos”, dijo Fernández acompañado por el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, la vicegobernadora Verónica Magario, y el intendente local, Andrés Watson.

“Nuestro deber es mejorar cada día la educación, la riqueza de las naciones no está en la riqueza que tenemos bajo la tierra, el futuro está en la inteligencia”, afirmó luego de entregar de manera simbólica 10 becas adjudicadas.

Por su parte, el gobernador Kicillof dijo que “la Argentina es famosa en el mundo por su universidad pública, que ha sido reconocida internacionalmente por su calidad y que también tiene para mostrar Premios Nobel, científicos, en todo el planeta, en las universidades del mundo. Pero muchos se olvidan de que la universidad pública argentina es lo que es por otro factor que la hace muy especial: es gratuita porque lo resolvió así Perón”.

Del acto participaron también los ministros de Educación, Nicolás Trotta, y de Obras Públicas, Gabriel Katopodis; el secretario de Políticas Universitarias, Jaime Perczyk, y el rector de la UNAJ, Ernesto Villanueva.

El programa, que cuenta con una inversión de más de 5000 millones de pesos del Gobierno nacional, consiste en el pago de 17.700 pesos que se abonarán los 12 meses al año y con la posibilidad de renovarla hasta tres años para las carreras de pregrado, y 5 años en carreras de grado. El monto es el equivalente a la remuneración neta de dos ayudantías de segunda simple ajustable anualmente con el acuerdo paritario docente.

Podrán inscribirse estudiantes de sectores estratégicos vinculados a Petróleo, Gas, Minería, Computación e Informática, Ambiente, Logística y Transporte, Alimentos y Energía. Esta segunda etapa del programa duplicó la cantidad inicial de becas que se había lanzado durante su primera fase, en febrero de este año.

Ahora, el beneficio llegará a 24 mil estudiantes de hasta 30 años, en el caso de ingresantes a nuevas carreras, y hasta 35 para avanzados en sus estudios, y cuyos ingresos en el grupo familiar sean inferiores a tres salarios mínimo, vital y móvil.

