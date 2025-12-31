Sin turnos. El Hospital Odontológico de la UBA atenderá durante enero y febrero

En un contexto de creciente demanda y dificultades en el sistema de cobertura odontológica, la Facultad de Odontología de la Universidad de Buenos Aires mantendrá abierto su hospital durante los meses de enero y febrero de 2026. La iniciativa apunta a asegurar la continuidad de la atención, ampliar la oferta de servicios y aliviar la sobrecarga que suele concentrarse al inicio del año.

A partir del lunes 5 de enero, se realizarán atenciones clínicas con turnos a la mañana, tarde y noche, con 300 equipos odontológicos funcionando en simultáneo. Más de 500 docentes y profesionales estarán a cargo de los tratamientos que se brindarán durante ese período.

A partir del lunes 5 de enero, se realizarán atenciones clínicas con turnos a la mañana, tarde y noche MARTIN EZEQUIEL RANRROC

Según informó la Facultad de Odontología, la medida fue adoptada tras un proceso de consenso con los equipos docentes, administrativos y profesionales. La medida busca no solo garantizar la continuidad de los tratamientos en curso, sino también descomprimir el flujo de pacientes, que suele incrementarse de manera significativa durante el mes de marzo.

¿Cómo va a funcionar?

La atención se realizará sin turno previo. El ingreso de los pacientes será exclusivamente por la guardia, desde donde serán evaluados y derivados a una de las cinco clínicas que permanecerán en funcionamiento durante el verano.

En ese marco, se ofrecerán prestaciones de baja, mediana y alta complejidad, que incluyen arreglos de caries, tratamientos de conducto, colocación de coronas, prótesis e implantes, así como extracciones de dientes retenidos.

Durante el operativo de verano, los tratamientos se brindarán a los mismos valores vigentes en enero de 2025, sin modificaciones en los aranceles. La decisión busca sostener una atención de calidad y accesible para la comunidad, en un escenario en el que los costos de la atención odontológica privada resultan cada vez más difíciles de afrontar para amplios sectores de la población.

¿Cómo llegar?

El hospital atenderá de lunes a sábado, de 8 a 20, en su sede de Marcelo T. de Alvear 2142, en la ciudad Autónoma de Buenos Aires. El establecimiento cuenta con múltiples opciones de acceso en transporte público: llegan a la zona los colectivos 101, 111, 132, 194 y 39, además de los trenes de las líneas Mitre, San Martín y Sarmiento. También se puede acceder desde las líneas D y H del subte.