“Snacks deportivos”: estos son los hábitos que podés incorporar si no tenés tiempo de hacer ejercicio

“Tu corazón te lo va a agradecer bocado a bocado”, afirmó el cardiólogo Jorge Tartaglione durante una entrevista con LN+, donde habló sobre los “snacks” deportivos para las personas que no tienen tiempo de hacer ejercicio. “Lo único que está comprobado que hace bien a la salud es la actividad física. Es el mejor medicamento y vacuna”, anticipó.

En esa misma línea, el especialista indicó: “Hay que buscarle la vuelta con ‘snacks’ de movimiento. Pequeñas dosis de actividad física de 2 a 10 minutos”. A modo de ejemplo, graficó: “Si estás sentado hace media hora, tratá de pararte. Lo podés repetir varias veces al día, si lo sumás en el día, sumás grandes beneficios”.

Que son los "snacks" deportivos

Qué son los “snacks” deportivos para las personas que no tienen tiempo de hacer ejercicio

Los “snacks” deportivos se tratan de pequeños movimientos, como bailar o limpiar la casa con música. “Califica muchísimo bailar como ejercicio”, remarcó Tartaglione.

Hacer actividades diarias con música es parte de los "snacks" deportivos

“El hecho de bailar para las personas mayores, es un beneficio notable. En tu oficina, esto debería estar incluido dentro de tu rutina: levantarte, hacer actividad física. Si tenés un perro, pasearlo es una actividad fantástica. Sacar la basura es una actividad física. Todo suma”, añadió.

El experto, en tanto, hizo referencia a un estudio que señala que las personas que realizaron “snacks” deportivos durante 11 meses, bajaron su presión arterial, bajaron el colesterol y aumentaron la energía. “Se liberan endorfinas y uno se siente mucho mejor”, dijo.

Limpiar es una actividad que genera energía y libera endorfinas (FreeP¡CK)

Sobre el final de la nota, Tartaglione propuso: “Hacé tu playlist y poné nueve canciones que te levanten. Vas a ver que si caminás en la calle, cada canción te va a representar”.