Cuántos pasos hay que caminar por día para estar en forma, más allá de la teoría de los 10.000

La cantidad de pasos que se deberían dar diariamente para estar sano es motivo de debate y confusión desde antaño. Mientras que algunos defienden la meta de los 10.000 como el estándar de referencia otros cuestionan si esa cifra es realmente efectiva o si es posible obtener las mismas ventajas dando menos pasos. Frente a la incertidumbre, varios profesionales advierten que es fundamental comprender que la cantidad de pasos recomendados puede variar según la edad, nivel de condición física y objetivos personales de cada individuo.

No obstante, caminar en cualquier medida resulta en múltiples beneficios para el organismo. Estudios académicos lo han relacionado con una mejora de la presión arterial, el estado de ánimo y un menor riesgo de caídas, enfermedades cardiovasculares y demencia.

Qué establecen las instituciones

En lo que refiere a instituciones relacionadas a la salud las recomendaciones son variadas. El Colegio Estadounidense de Medicina del Deporte, por ejemplo, no mide el fenómeno en cantidad de paso y, en vez, sugiere realizar unos 150 minutos semanales de ejercicio de intensidad moderada como caminar a paso ligero.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), consideran que para lograr una actividad aeróbica de intensidad moderada se debería caminar enérgicamente a un ritmo mayor a 4.8 km/h.

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Un número intermedio

Respecto de la cantidad de pasos, se ha demostrado que el término medio entre 5.000 y 10.000 podría ser el ideal.

Una investigación publicada en el Journal of the American Medical Association y realizada por la Universidad de Massachusetts, revela que la mayor cantidad de beneficios para la salud en un adulto promedio -es decir, sin problemas graves de salud- se obtienen al dar 7000 pasos diarios. Los participantes que dieron aproximadamente esta cantidad de pisadas por día experimentaron tasas de mortalidad más bajas en comparación con los que caminaron menos de siete mil pasos al día. En las conclusiones del escrito, los profesionales detallan que notaron resultados positivos para la salud independientemente de la intensidad y velocidad con la que se caminaba.

Un meta-análisis publicado en la prestigiosa revista The Lancet observó a 48.000 personas adultas y se encontró que para los adultos de mediana edad y mayores de 60 años sanos, la cantidad recomendada de pasos a realizar por día es de 7000. Los estudiosos observaron que el riesgo de mortalidad disminuía cuando los participantes pasaban de hacer 3.000 a 7.000 pasos diarios; se destaca también que no se halló evidencia que demostrara que sobrepasar los siete mil pasos diarios disminuyera aun más el riesgo de mortalidad o presentara beneficios extra para la salud.

“Lo más importante es que cada persona encuentre un equilibrio que se adapte a su estilo de vida y objetivos de salud, estableciendo metas realistas y alcanzables. No sirve ponerse una meta de nueve mil pasos por día si es algo que te va a estresar cumplir o si después te deja de cama”, advirtió en una entrevista anterior el fisiatra y kinesiólogo Javier Furman a LN Bienestar. En definitiva, reconoció, aunque algunas personas no estén de acuerdo en la cantidad exacta de pasos que se deben caminar por día, es innegable que cualquier incremento en la actividad física es beneficioso para la salud.