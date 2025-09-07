Sube la temperatura y se anticipa la llegada de la primavera: el pronóstico del tiempo para este domingo 7 de septiembre

El ascenso térmico será una tendencia para todas las regiones de la Argentina; intensas ráfagas de viento en el noroeste
- 2 minutos de lectura'
El domingo se prevé como una excelente jornada en la mayoría de las provincias argentinas. A partir de las previsiones del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) se estima que desde hoy se anticipe la llegada de la primavera en la Argentina, con presencia de sol y temperaturas que en muchas localidades podrían superar los 20° C.
Las lluvias recién podrían aparecer entre la tarde y la noche. Con episodios intensos en el Litoral y regiones del noreste. No se espera la caída de granizo.
Tanto para la Ciudad como para la provincia de Buenos Aires, donde se llevará a cabo una nueva contienda electoral legislativa, las temperaturas del domingo oscilarán entre los 8° y 14° C.
Este cuadro será el inicio de una semana muy agradable y con registros de verano: es muy probable que para los próximos días en la región del AMBA la temperatura máxima alcance los 25° C y en provincias del NOA, que superen los 30° C.
