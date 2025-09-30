LA NACION

Suspendieron los servicios de trenes a Tucumán y Córdoba por el mal estado de las vías

Se trata de una medida que pidió la empresa a cargo de las vías de la zona; afecta los tramos Buenos Aires-Tucumán y Buenos Aires-Córdoba

La empresa Nuevo Central Argentino (NCA), dueña de las vías de la zona, pidió este martes a Trenes Argentinos suspender a partir de hoy los servicios de larga distancia en las rutas Buenos Aires-Tucumán y Buenos Aires-Córdoba. El motivo detrás de la interrupción es hacer un relevamiento del estado de las vías, por lo que la medida será transitoria.

La noticia se conoce en medio del conflicto entre Trenes Argentinos y el gremio La Fraternidad con el Gobierno por actualizaciones salariales. En los últimos días, hubo paros sorpresivos y varias unidades funcionaron a 30 kilómetros por hora con importantes demoras y cancelaciones.

Noticia en desarrollo.

