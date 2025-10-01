Suspendieron los trenes de larga distancia desde Buenos Aires a Córdoba y a Tucumán

Este martes se conoció la noticia de que se suspenderá momentáneamente el servicio de larga distancia de las rutas Buenos Aires-Tucumán y Buenos Aires-Córdoba de Trenes Argentinos.

La medida fue informada por la empresa Nuevo Central Argentino (NCA), dueña de los carriles ferroviarios de la zona, que indicó que es necesario hacer un relevamiento debido al “mal estado de las vías”.

La noticia se conoce en medio del conflicto entre Trenes Argentinos y el gremio La Fraternidad con el Gobierno por actualizaciones salariales. En los últimos días, hubo paros sorpresivos y medidas de fuerza en las que varias unidades funcionaron a 30 kilómetros por hora, lo que provocó importantes demoras y cancelaciones.

El comunicado de La Fraternidad

El gremio La Fraternidad -que mantiene desde hace tiempo conflictos con el Gobierno por pedidos de actualizaciones salariales- se sumó al anuncio con la frase “ramal que anda, ramal que cierra”.

“Ya suprimieron los servicios a Mendoza, San Luis y La Pampa, el Expreso Buenos Aires-Rosario, Buenos Aires-Pehuajó, Pinamar, Bahía Blanca, el tren turístico de Mercedes-Tomás Jofré, La Banda-Fernández, Rosario-Cañada de Gómez... Ahora van por el servicio Retiro-Tucumán, Neuquén-Chipoletti y otros”.

Y continuó: “Antes, el supuesto déficit y los paros ferroviarios eran la excusa para cerrar ramales. Ahora no hay excusa, es la billetera del FMI que intenta suprimir los ferrocarriles para imponer sus negocios metal-mecánicos y petroleros.

La respuesta del Gobierno

Comunicado oficial. pic.twitter.com/bLBMB9hPvl — Ministerio de Capital Humano (@MinCapHum_Ar) September 25, 2025

Por otro lado, el Ministerio de Capital Humano comunicó la medida suspensiva, al mismo tiempo que reclamó que el secretario general del gremio, Omar Maturano, “decidió retirarse de la mesa y cortar la negociación de forma intempestiva” cuando las empresas de Trenes Argentinos expusieron su postura sobre “la inversión en obras y acciones prioritarias y urgentes” en su plan de ejecución. Lo consideraron un “abandono de toda posibilidad de diálogo y entendimiento”.

Fuentes de Trenes Argentinos indicaron que se trató de una medida sorpresiva debido a que La Fraternidad no había emitido un comunicado oficial para anunciar la decisión. Tampoco publicaron un aviso en sus redes sociales.