Hay alerta naranja y amarilla por lluvias y vientos fuertes para este miércoles 1 de octubre: las provincias afectadas

El Servicio Meteorológico Nacional advirtió por condiciones adversas en el sur del país; en la Ciudad, la temperatura rondará los 17°C

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que octubre comenzará con temperaturas agradables, tanto en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) como en el resto del país, y sin condiciones adversas o fenómenos atípicos. Sin embargo, marcó como excepción a la región sur, sector para el cual emitió una serie de alertas naranjas y amarillas por lluvias intensas y vientos fuertes.

Según el parte publicado por el organismo dependiente del Ministerio de Defensa, las zonas más afectadas por vientos -donde regirá la advertencia de nivel naranja- serán el sur de Chubut (Alto Río Senguer, Sarmiento y Comodoro Rivadavia) y el norte de Santa Cruz (Puerto San Julián, Gobernador Gregores, Puerto Deseado y Perito Moreno). Se esperan velocidades aproximadas de entre 60 y 70 kilómetros por hora y ráfagas que podrían alcanzar los 120, mientras que el SMN calificó a estos fenómenos meteorológicos como “peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el medio ambiente“.

La alerta amarilla por vientos fuertes fue emitida para las zonas restantes de Santa Cruz -incluida la capital, Río Gallegos- y donde se prevén “posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas“. Se anticipan velocidades de entre 40 y 60 kilómetros por hora, y ráfagas que podrían superar los 90.

Frente a estos avisos, el SMN emitió una serie de recomendaciones para mantener protegida a la población y evitar mayores inconvenientes:

  • Evitar actividades al aire libre.
  • Asegurar los elementos que puedan volarse.
  • Mantenerse informado por autoridades.
  • Tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

Por otra parte, el SMN publicó una alerta por lluvias que afectará a Santa Cruz. Según indicó el organismo, los sectores noroeste y sur estarán bajo advertencia amarilla. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 20 y 30 mililitros y no se descarta la precipitación en forma de lluvia y nieve mezclada en las zonas más altas.

El tiempo en el AMBA

El organismo aseguró que la temperatura en la ciudad de Buenos Aires rondará en 17°C, en la misma línea que durante los últimos días. Se esperan mínimas de 12°C y máximas de 23°C, el cielo estará algo nublado durante la mañana y se nublará ligeramente por la tarde, los vientos del sector noreste tendrán velocidades aproximadas de dos kilómetros por hora y la humedad será del 80%.

En el conurbano bonaerense se espera un pronóstico similar, aunque un poco más frío, con una media de 16°C, mínimas de 11°C y máximas de 22°C. En principio será una jornada ventosa, con el cielo parcialmente nublado y una humedad del 81%.

En tanto, el Servicio Meteorológico emitió el pronóstico para el resto del país, donde la temperatura rondará entre 14°C y 25°C en Córdoba, 17°C y 24°C en Tucumán, 13°C y 25°C en Santa Fe, 12°C y 25°C en Entre Ríos, 13°C y 21°C en Jujuy, 13°C y 21°C en Salta, 19°C y 24°C en Misiones, 17°C y 26°C en La Rioja, 17°C y 28°C en Santiago del Estero, 14°C y 26°C en San Luis, 13°C y 26°C en San Juan, 13°C y 25°C en Mendoza, 10°C y 26°C en Río Negro, 9°C y 26°C en Chubut y 5°C y 9°C en Santa Cruz.

