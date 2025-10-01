LA NACION

Octubre llega con aumentos en transporte, alquileres y más; las billeteras virtuales dejan de vender dólar oficial

Confirman el pago de $70.000 para jubilados; el gobierno de EE.UU., paralizado por un tema presupuestario; perdió 5 a 3 el Inter Miami de Messi. Estas son las noticias de la mañana del miércoles 1ro de octubre de 2025

Las billeteras virtuales dejarán de vender dólares
Qué es “Lo que hay que saber” y dónde lo podés escuchar

Lo que hay que saber es un resumen de noticias que hace Brenda Brecher, y que se publica de lunes a viernes en dos ediciones, por la mañana y por la tarde; también tiene una edición de fin de semana. Lo encontrás en LA NACION y en Spotify, iTunes o Google Podcast, entre otras plataformas de audio. También está integrado en el Asistente de Google y en el de Amazon, Alexa, y es parte de la oferta de podcasts de LA NACION.

