Octubre llega con aumentos en transporte, alquileres y más; las billeteras virtuales dejan de vender dólar oficial
Confirman el pago de $70.000 para jubilados; el gobierno de EE.UU., paralizado por un tema presupuestario; perdió 5 a 3 el Inter Miami de Messi. Estas son las noticias de la mañana del miércoles 1ro de octubre de 2025
LA NACION
- Octubre llegó con aumentos. Alquileres, prepagas, colegios privados, luz y gas, peajes, combustibles, cable y telefonía tienen incrementos este mes. Las tarifas de colectivos aumentaron 3,9% en la Ciudad y provincia de Buenos Aires: el mínimo paso a costar poco más de 546 pesos y 550 pesos respectivamente. El subte y premetro también subió 3,9% desde hoy.
- Las billeteras virtuales dejan de vender dólar oficial. El Banco Central aclaró que no puede tercerizarse la compra de divisas a través de las fintech y que quienes compraban dólar oficial a través de las billeteras virtuales estaban en infracción. Varias empresas lo hacían hace meses sin dificultades.
- Confirmaron el pago del bono de $70.000 para jubilados y pensionados en octubre. Mediante el decreto publicado en el Boletín Oficial se confirmó que el beneficio será abonado este mes. Alcanza a jubilados, pensionados, beneficiarios de la Puam y pensiones no contributivas.
- Estados Unidos cerró su gobierno: el Congreso no logró un acuerdo presupuestario. El “shutdown” se produjo a partir de la medianoche, después de que demócratas y republicanos no superaran el estancamiento en medio de negociaciones tensas en el Capitolio. Es la primera vez que ocurre desde el 2019: 750.000 empleados federales quedan suspendidos durante la paralización del gobierno.
- Inter Miami de Messi perdió 5 a 3 ante Chicago Fire por la MLS. Las Garzas estaban 3-1 abajo en el primer tiempo, lo empataron en el segundo y en los últimos 10 minutos se les escapó. Con este resultado no pudieron alcanzar la cima del campeonato y quedaron relegados al cuarto puesto, con 56 puntos.
