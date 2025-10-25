Temporal en Buenos Aires: murió un hombre dentro de su auto en la Avenida General Paz

Mientras las inundaciones afectaban varias zonas de Buenos Aires por el fuerte temporal de este sábado, un hombre de 60 años murió tras descompensarse dentro de su auto en la colectora de Avenida General Paz, según pudo confirmar LA NACION.

El hecho ocurrió en la mañana a la altura de Pedro Varela, en el barrio porteño de Versalles. En pocas horas, habían caído más de 100 milímetros de agua en el Área Metropolitana de Buenos Aires, lo que tapó varios tramos de la Avenida General Paz y otras autopistas, como la Panamericana y la Dellepiane.

Inundación en General Paz altura Avenida Beiró

En ese marco, el hombre se descompensó dentro de su auto. El personal del Sistema de Atención Médica de Emergencias y de Bomberos intervino en el lugar. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos por reanimarlo, la víctima murió en el lugar.

El incidente se dio luego de que en pocas horas cayeran más de 100 milímetros de agua y, en consecuencia, se inundaran varias zonas. Mientras que en octubre el promedio de lluvias en la Ciudad es de 122 milímetros, durante la madrugada esa cifra fue superada en algunos barrios en menos de cuatro horas.

Inundación en San Martín

Las zonas más inundadas son San Martín y Villa Martelli (en provincia de Buenos Aires), y los barrios porteños de Villa Urquiza, Saavedra, Villa Devoto, Villa Pueyrredón, Liniers y Santa Rita, donde cayeron entre 115 y 155 milímetros.

Debido a las fuertes lluvias, varios vuelos de distintas compañías tuvieron que ser demorados, sobre todo aquellos que salían desde Aeroparque Jorge Newbery, aunque no se registran cancelaciones. En paralelo, en la Ciudad, el arroyo Medrano, que desemboca en el Río de la Plata, creció un 142% desde su marca mínima y superó los cinco metros de altura.

El Servicio Meteorológico Nacional elevó la alerta a nivel naranja por lluvias localmente fuertes y persistentes. Al mismo tiempo, rige un aviso de nivel amarillo por vientos del sector sur con velocidades entre 35 y 50 km/h, y ráfagas que pueden alcanzar los 75 km/h.

En este marco el organismo recomienda permanecer en construcciones cerradas, alejarse de artefactos eléctricos y evitar el uso de teléfonos con cable. En caso de viajar, se aconseja permanecer dentro del vehículo y evitar circular por calles inundadas. Si hay riesgo de ingreso de agua en viviendas, se debe cortar el suministro eléctrico. También aconseja tener lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.