Alerta por tormentas en la Ciudad y el conurbano: calles inundadas y vuelos demorados

Un fuerte temporal afecta la ciudad de Buenos Aires y el conurbano desde este viernes por la mañana y se agravó en la madrugada de este sábado cuando, en pocas horas, cayeron más de 100 milímetros de agua. Por las lluvias son varias las zonas inundadas. Asimismo, se reportó un muerto en la General Paz.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) elevó en las últimas horas la alerta a nivel naranja por lluvias localmente fuertes y persistentes. Al mismo tiempo, rige un aviso de nivel amarillo por vientos del sector sur con velocidades entre 35 y 50 km/h, y ráfagas que pueden alcanzar los 75 km/h.

Inundación en Saavedra

Las inundaciones en distintas localidades son consecuencia de la abundante caída de agua en muy poco tiempo. Por ejemplo, mientras que en octubre el promedio de lluvias en la Ciudad es de 122 milímetros, durante la madrugada esa cifra fue superada en algunos barrios en menos de cuatro horas.

Según pudo saber LA NACION de fuentes del gobierno porteño, los barrios más afectados son Villa Urquiza, Villa Devoto, Villa Pueyrredón, Liniers y Santa Rita, donde hay equipos de emergencia trabajando. Allí, hasta las 7 cayeron entre 115 y 155 milímetros.

Además, en redes sociales los vecinos registraron una importante inundación en Saavedra, donde el agua cubrió las ruedas de los autos y llegó hasta los tobillos de los vecinos.

Fuerte inundación en Saavedra

Del fuerte operativo que desplegó la gestión de Jorge Macri participan Defensa Civil, Tránsito, Seguridad, Espacio Público y Guardia de Auxilio, junto al CUCC, que ya atendió más de un centenar de requerimientos vinculados al temporal.

Respecto a la provincia de Buenos Aires, el director de Defensa Civil, Fabián García, confirmó que en la ciudad de Salto hay algunas familias evacuadas. En tanto, en el conurbano, San Martín es la zona más afectada, con calles anegadas y postes de luz caídos.

Inundación en San Martín

La entrada de Tecnópolis tras el temporal en Buenos Aires

“El problema grave de los últimos tiempos fue transitar estos eventos. La recomendación es que se queden en casa, no sabemos qué hay debajo del agua y hay que esperar que baje hacia el río”, indicó el funcionario este sábado en diálogo con radio Mitre.

Otro de los focos inundados fueron las autopistas Panamericana, General Paz y Buenos Aires-La Plata. En paralelo, los pasos bajo nivel Mosconi, Cerati y Spinetta fueron cerrados momentáneamente al paso vehicular hasta que baje el agua, según confirmaron a LA NACION fuentes oficiales.

La Autopista Dellepiane está inundada por el temporal

Inundación en General Paz altura Avenida Beiró

El arroyo Medrano, que desemboca en el Río de la Plata, creció un 142% desde su marca mínima y superó los cinco metros de altura.

Debido a las fuertes lluvias, varios vuelos de distintas compañías tuvieron que ser demorados, sobre todo las salidas desde Aeroparque Jorge Newbery, aunque no se registran cancelaciones.

Por otro lado, el Ente Nacional Regulador de la Electricidad reportó que hay 3600 usuarios sin luz que tienen la empresa Edenor como proveedor, mientras que hay 17.000 usuarios sin electricidad en la jurisdicción de Edesur.

El Servicio Meteorológico recomienda permanecer en construcciones cerradas, alejarse de artefactos eléctricos y evitar el uso de teléfonos con cable. En caso de viajar, se aconseja permanecer dentro del vehículo y evitar circular por calles inundadas. Si hay riesgo de ingreso de agua en viviendas, se debe cortar el suministro eléctrico. También aconseja tener lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

Noticia en desarrollo