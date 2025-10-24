Perdió el control del auto y atropelló a dos niñas de 7 y 11 años en González Catán

Un auto perdió el control y atropelló a dos niñas de 7 y 11 en la localidad bonaerense de González Catán. El joven que manejaba impactó contra las víctimas que estaban sentadas en la vereda mientras esperaban el colectivo junto a su madre. Denunció que el vehículo se quedó sin frenos. Será indagado en los próximos días.

El incidente ocurrió a las 11 de la mañana. La madre de las niñas se encontraba parada al borde de la vereda, esperando el colectivo y mirando su celular, en la intersección de Simón Pérez y Libres. Las niñas, en tanto, estaban sentadas en el piso con sus uniformes escolares puestos. Se apoyaban en la pared de una heladería de la zona. Una de ellas jugaba con su mochila para que el tiempo pasara más rápido.

En ese momento, un auto Volkswagen Polo gris comenzó a dirigirse hacia ellas. La madre llegó a mirar al vehículo un segundo antes del impacto y amagó a correrse, hasta que entendió que se dirigía directamente hacia sus hijas.

El auto impactó de lleno sobre ellas. La más grande, de 11 años, fue golpeada por la parte delantera del vehículo, que, en paralelo, golpeó su cabeza contra la pared de la heladería. La más chica, en tanto, quedó aplastada entre la rueda delantera derecha y la pared.

La niña mayor se levantó rápidamente y, al ver a su hermana herida, gritó y comenzó a correr. Al mismo tiempo, el joven que manejaba el vehículo, identificado como Bautista Quiroga de 19 años, se bajó impresionado por lo ocurrido. En estado de shock, se agarró la cabeza y repitió una y otra vez que el auto “se quedó sin frenos”, reportó el medio local Primer Plano.

Sin embargo, de inmediato se acercó a la niña, que quedó atorada entre el auto y la pared, e intentó empujar el auto hacia atrás para sacarla. Varios transeúntes y comerciantes que se encontraban en la zona se acercaron a asistir. Fue entonces que un hombre se metió en el vehícilo y lo hizo retroceder.

Impactante video: perdió el control del auto y embistió a dos nenas de 7 y 11 años en González Catánhttps://t.co/Xk7VMjwIZY pic.twitter.com/7DMBRQFw9R — Primer Plano (@primerplanotv) October 24, 2025

Entre varios hombres, se acercaron a la niña para ayudarla a salir. Uno de ellos la alzó en brazos y la apartó de la zona del accidente. De milagro, un cuartel de bomberos se encontraba a media cuadra del incidente y un bombero intervino y socorrió con primeros auxilios a las víctimas.

Unos minutos después, llamaron a una ambulancia, que las trasladó al hospital Simplemente Evita. Las niñas sufrieron politraumatismos, aunque sin riesgo de vida, detallaron del medio local. Allí recibieron las curaciones correspondientes.

Una causa se abrió sobre el accidente por lesiones culposas en la UFI N°1 de Laferrere. Por ello, el auto fue secuestrado y será revisado tras las afirmaciones del joven de que se quedó sin frenos. A pesar de la causa, el joven no tendrá restricción de la libertad. Será indagado en los próximos días.