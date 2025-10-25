Alerta meteorológica por tormentas fuertes para la Ciudad y el conurbano para este sábado 25 de octubre

Después de una semana con condiciones agradables en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), aunque en los últimos días hubo abundantes precipitaciones, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió para este sábado 25 de octubre una serie de alertas naranjas y amarillas por tormentas, vientos fuertes y nevadas. En tanto, señaló que para el domingo las temperaturas mejorarán y no habrá advertencias.

Según el parte publicado por el organismo dependiente del Ministerio de Defensa, las zonas más afectadas -donde regirán el aviso de nivel naranja- serán Buenos Aires (en el sector este y norte, incluida la Ciudad), Entre Ríos, Santa Fe, Santiago del Estero, Chaco y Corrientes. Para estos casos se prevén fenómenos meteorológicos “peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el medio ambiente“.

El SMN indicó que las tormentas serán “fuertes o localmente severas” en Chaco, Corrientes, Santiago del Estero y el norte de Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos, y que podrían provocar abundante caída de agua en cortos períodos, actividad eléctrica frecuente, granizo y ráfagas mayores a los 100 kilómetros por hora. Además se anticipan valores de precipitación acumulada de entre 30 y 70 milímetros que pueden ser superados de manera puntual.

Mapa de alertas para este sábado 25 de octubre

A su vez, el sur de Entre Ríos, sudeste de Santa Fe y este de Buenos Aires serán afectados por tormentas con lluvias intensas, que podrían dar lugar a valores de precipitación acumulada entre 70 y 100 milímetros.

En esta línea, la alerta amarilla por tormentas regirá en otros puntos de Corrientes, Buenos Aires (en el centro, norte y sectores de La Costa), Santa Fe, Córdoba, Chaco y Santiago del Estero, y en Misiones, Formosa y Salta. Estos fenómenos meteorológicos tendrán “capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas) y provocarán ráfagas de hasta 90 kilómetros por hora. También se prevén valores de precipitación acumulada de entre 40 y 70 milímetros.

Frente a estos casos, el Servicio Meteorológico recomienda permanecer en construcciones cerradas, alejarse de artefactos eléctricos y evitar el uso de teléfonos con cable. En caso de viajar, se aconseja permanecer dentro del vehículo y evitar circular por calles inundadas. Si hay riesgo de ingreso de agua en viviendas, se debe cortar el suministro eléctrico. También aconseja tener lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

Por otra parte, el organismo notificó que Córdoba, San Luis, Chubut, Santa Cruz, el norte de Mendoza, el este de San Juan y el sur de La Rioja y Catamarca estarán bajo alerta amarilla por vientos fuertes, los cuales tendrán una velocidad aproximada de entre 40 y 50 kilómetros por hora y ráfagas que podrían superar los 70.

Por último, emitió una advertencia de carácter amarillo por nevadas para Tierra del Fuego. Se esperan valores de nieve acumulada de entre 10 y 20 centímetros y no se descarta de la posibilidad de lluvia mezclada con nieve.

El tiempo en el AMBA

El SMN informó que la temperatura en la ciudad de Buenos Aires rondará en 19°C, en la misma línea que durante los últimos días. Se esperan mínimas de 16°C y máximas de 21°C, y se esperan tormentas fuertes durante la madrugada y chaparrones por la mañana, mientras que para la tarde las precipitaciones cesarán, aunque el cielo estará mayormente nublado.

El pronóstico completo para la ciudad de Buenos Aires

En la Ciudad, los vientos del sector este tendrán velocidades aproximadas de dos kilómetros por hora y la humedad será del 89%. Luego, para el sábado se espera una jornada el cielo nublado, pero sin lluvias.

En el conurbano bonaerense se espera un pronóstico similar, aunque un poco más frío, con una media de 18°C, mínimas de 15°C y máximas de 21°C. Al igual que en la Ciudad, durante la madrugada aparecerán tormentas fuertes y por la mañana chaparrones. Además habrá una humedad del 91%.

En tanto, el Servicio Meteorológico emitió el pronóstico para el resto del país, donde la temperatura rondará entre 16°C y 23°C en Córdoba, 17°C y 23°C en Tucumán, 18°C y 24°C en Santa Fe, 17°C y 23°C en Entre Ríos, 15°C y 22°C en Jujuy, 14°C y 22°C en Salta, 21°C y 28°C en Misiones, 15°C y 25°C en La Rioja, 19°C y 25°C en Santiago del Estero, 10°C y 19°C en San Luis, 12°C y 23°C en San Juan, 10°C y 19°C en Mendoza, 10°C y 17°C en Río Negro, 8°C y 18°C en Chubut y 4°C y 5°C en Santa Cruz.