Tensión en Santa Fe: empujaron y escupieron en la cara al jefe de la policía en Rosario

El jefe de la policía de Santa Fe, Luis Maldonado, fue agredido en Rosario al intentar volver a conversar con los policías que protestan en reclamo de un aumento salarial.

En medio de la tensión tras dos días de protesta policial en Rosario en reclamo por un aumento salarial y mejores condiciones laborales, Maldonado fue increpaado y escupido en la cara mientras intentaba conversar con los policías que se encuentran frente a la jefatura de policía de la provincia de Santa Fe.

Noticia en desarrollo