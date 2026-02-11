LA NACION

Tensión en Santa Fe: empujaron y escupieron en la cara al jefe de la policía en Rosario

Luis Maldonado fue agredido al intentar volver a conversar con los policías que protestan en reclamo de un aumento salarial

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
La policía de Santa Fe continúa con el reclamo por las mejoras salariales. Escupieron al jefe de la policía
La policía de Santa Fe continúa con el reclamo por las mejoras salariales. Escupieron al jefe de la policíaMarcelo Manera

El jefe de la policía de Santa Fe, Luis Maldonado, fue agredido en Rosario al intentar volver a conversar con los policías que protestan en reclamo de un aumento salarial.

En medio de la tensión tras dos días de protesta policial en Rosario en reclamo por un aumento salarial y mejores condiciones laborales, Maldonado fue increpaado y escupido en la cara mientras intentaba conversar con los policías que se encuentran frente a la jefatura de policía de la provincia de Santa Fe.

Noticia en desarrollo

LA NACION
Conforme a
The Trust Project
Más leídas de Sociedad
  1. Siguen las negociaciones por la reforma laboral; el gremio del transporte planea un paro y movilización el miércoles
    1

    Siguen las negociaciones por la reforma laboral; el gremio del transporte planea un paro y movilización el miércoles

  2. ¿Protegen la salud mental de los usuarios adolescentes? Las principales redes sociales aceptaron ser evaluadas
    2

    Bajo presión, las principales redes sociales acuerdan ser calificadas por su “seguridad adolescente”

  3. Emiten alertas por tormentas, lluvias y viento para este miércoles
    3

    Hay alerta amarilla por tormentas, lluvias y viento para este miércoles: las provincias afectadas

  4. Dictaron la conciliación obligatoria y no habrá paro de colectivos en el interior este miércoles 11 de febrero
    4

    Dictaron la conciliación obligatoria y no habrá paro de colectivos en el interior este miércoles 11 de febrero