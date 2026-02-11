Qué se sabe de la protesta policial en Santa Fe hoy, miércoles 11 de febrero

La semana pasada se desató una protesta policial en la ciudad de Rosario en reclamo por aumentos salariales y mejoras en las condiciones laborales. A pesar de de que el gobierno de Santa Fe encabezó una conferencia de prensa para confirmar el levantamiento de las sanciones a agentes, el conflicto continúa.

Cómo se desató

A pesar de que uno de los principales focos de reclamo es el salarial, las protestas más masivas se desataron la semana pasada cuando se suicidó el suboficial Oscar Valdez, de 32 años, en la puerta de la Jefatura de la Unidad Regional II.

Centenares de uniformados se sintieron identificados con su historia porque la mayoría de los efectivos que patrullan las calles de Rosario y Santa Fe son oriundos del norte provincial. Regresar desde Rosario a Vera, por ejemplo, lleva más de ocho horas, por las paradas y el deterioro de las rutas. La distancia es de 501 kilómetros. El viaje consume casi la mitad de las horas de descanso. Como contaron varios policías jóvenes, menores de 30 años, muchos deciden quedarse en Rosario. Hasta el jueves de la semana pasada, el alojamiento se lo tenían que solventar los propios policías. También los gastos de comida.

Tras la despedida de los restos de Valdez empezaron a multiplicarse protestas en varias partes de la provincia, como Rosario, Santa Fe, Reconquista, Vera, y otras unidades regionales, sobre todo del norte santafesino. A la calle salieron, en su mayoría, familiares y amigos de los uniformados.

Condiciones laborales

A esto se suma un reclamo por mejores condiciones laborales. Los uniformados tienen un régimen horario de 12 horas de trabajo y 36 de descanso. Muchos usan ese descanso para volver al norte y luego retornar a Rosario para prestar funciones. En paralelo, mientras trabajan se hacen cargo con su dinero del alojamiento y comida.

Además, denuncian que no llegan a mitad de mes con lo que ganan.

Incidentes

El conflicto policial escaló durante las últimas horas del martes en Santa Fe y durante la mañana del miércoles. Los incidentes que se produjeron en la madrugada de ayer, cuando el jefe de la Policía de Santa Fe, Luis Maldonado, decidió ordenar a reprimir a familiares y allegados de los uniformados que protestaban en la puerta de la Jefatura de Policía de Rosario.

Un sector de la fuerza cortó la calle con unos 100 patrulleros y motos que debían salir a patrullar.

El gobierno de Maximiliano Pullaro decidió endurecer su postura, luego de asegurar que había maniobras políticas detrás del conflicto. El ministro de Seguridad, Pablo Cococcioni, acusó a policías exonerados y presos por casos de corrupción, como el robo de combustible, de agitar el malestar.

De esta manera, el Gobierno anunció que 20 policías fueron pasados a disponibilidad y la fiscalía de Rosario confirmó que se abrieron causas penales por incumplimiento de funcionario público.

Reunión

De acuerdo a lo que publicó Cadena 3, durante la madrugada de este miércoles hubo una reunión entre las partes en el marco de la negociación.

De la reunión, que duró hasta la 1, participaron Cococcioni, y su par de Economía, Pablo Olivares, que presentaron propuestas al abogado Gabriel Sarla, representante de los policías.

Este miércoles temprano, Maldonado anunció que no habrá más pases a disponibilidad y que los uniformados deben salir a la calle.

Los anuncios

Cococcioni confirmó este miércoles por la mañana en una conferencia de prensa que se levantan las sanciones a los efectivos pasados a disponibilidad por las manifestaciones que derivaron en incidentes.

También instó a los policías en protesta a retomar sus funciones. En tanto, dijo que el sueldo de los agentes en la jerarquía más baja y sin antigüedad va a acercarse a la canasta básica, dato que será publicado por el Indec.

Luego de asegurar que a pesar de las protestas se había garantizado la seguridad de la ciudad y de la provincia, el ministro santafesino negó que las autoridades se hayan negado al diálogo. “Hacemos un profundo llamado a la reflexión a los pocos efectivos que aún quedan en una actitud remisa y los instamos a que depongan la actitud y pasen por jefatura, retiren su arma y se reintegren de manera inmediata. El gobierno escucha a la fuerza de seguridad y en este momento no hay razón para seguir en esa actitud”, dijo.

Respecto a los reclamos por la salud mental, Cococcioni prometió durante la conferencia de prensa “fortalecer los programas”.

La protesta sigue

El anuncio no logró descomprimir la protesta, que anoche y durante la madrugada terminó con un enfrentamiento entre policías que custodiaban la jefatura de Rosario y familiares de efectivos.

Los agentes todavía continúan en estado de alerta y mientras retoman sus funciones, otros siguen en las calles.