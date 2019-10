Leticia Lorenzo introdujo el acróstico en una sentencia en la que declara a un hombre responsable de abuso sexual agravado Crédito: Facebook

Neuquén está en el centro de la polémica luego de que la jueza de Garantías de la localidad de Zapala, Leticia Lorenzo, introdujera el acróstico "típico de machirulo" en una sentencia en la que declara a un hombre responsable de abuso sexual agravado y el cual fue condenado a siete años de prisión.

Un acróstico es la palabra o frase que puede leerse de forma vertical de un texto cuando se unen las primeras letras de cada una de las oraciones redactadas. En la página 41 de la sentencia del 14 de agosto destinada al defensor oficial Pablo Méndez, cuyo alegato la magistrada criticó por falta de perspectiva de género, se lee: "típico de machirulo", en alusión al condenado, quien violó a su sobrina de 15 años.

" Era muy fácil el acróstico, era un poco de intencionalidad y un poco de azar, estaba muy fácil para hacerlo en esa parte de la sentencia. Pero la fundamentación de la sentencia no está en ese acróstico", dijo la jueza, quien además indicó que "es una situación que no tendría por qué haber tenido ninguna trascendencia".

Lorenzo contó: "La sentencia generó todo este revuelo porque se planteó la imposibilidad de la Fiscalía de haber acreditado que no había consentimiento por parte de la adolescente (en el abuso) y porque no podíamos valorar el hecho como una situación de violencia en el marco de la Ley Nacional de Prevención de la Violencia Contra la Mujer".

Según la magistrada, el primer planteo de la defensa se basa en cuestiones vinculadas con que la víctima "no tenía marcas en el cuerpo, ni signos de resistencia". Agregó: "Hicimos referencia a la dificultad que encontramos cuando se plantean este tipo de defensas más bien prejuiciosas o estereotipadas exigiendo que la víctima tenga una resistencia que el tipo penal propio no exige", según lo publicado por la agencia Télam.

En tanto, con relación a la solicitud de desestimar una ley, manifestó: "Pedirnos que no tengamos en cuenta una ley es como pedirnos que no tengamos en cuenta una parte de la Constitución". Sin embargo, Lorenzo expresó no tener en claro "por qué casi tres meses después de haber dado y notificado la sentencia esto toma notoriedad".

Para finalizar, dijo: " Si la forma y la aparición de este acróstico sirve para empezar a discutir con seriedad cómo deconstruimos una Justicia cultural y tradicionalmente patriarcal, y empezamos a repensarnos y repensar nuestras prácticas, bienvenido sea el acróstico".