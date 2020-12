La entrada al aeropuerto El Palomar Fuente: LA NACION - Crédito: Ricardo Pristupluk

14 de diciembre de 2020 • 08:44

El aeropuerto de El Palomar no está operando, a pesar de no haber impedimentos para que lo haga, porque simplemente no se autoriza a que los vuelos despeguen o aterricen ahí. En consecuencia, empresas como FlyBondi, que basaban parte de su propuesta comercial en usar ese aeropuerto, pasaron a operar menos vuelos y en Ezeiza. ¿Cuáles son los motivos para el cierre? ¿Son políticos? ¿Quiénes son los responsables? Hablamos con Diego Cabot de LA NACION sobre la historia detrás del cierre.

¿Qué es esto?

El primer café es un podcastdiario de noticias que producen LA NACION y Spotify. Dura unos 20 minutos, profundiza un tema para que entiendas un poco más qué está pasando en el mundo, y lo conducen Diego Scott y Carola Gil, con la producción de Karina Labraña y la edición de Leo Fernández. Se publica de lunes a viernes bien temprano en la mañana, pero lo podés escuchar cuando quieras accediendo a Spotify, o en LA NACION.