Tragedia en Villa Devoto: esta es la razón principal por la que es tan peligroso el monóxido de carbono

La tragedia que enlutó al barrio de Villa Devoto, donde murió casi toda una familia por inhalación de monóxido de carbono, encendió otra vez las señales de alerta y sembró las bases para recordar por qué es tan peligroso no ventilar ambientes calefaccionados y revisar los artefactos utilizados una vez al año, durante el invierno.

En ese sentido, el cardiólogo Jorge Tartaglione, quien visitó el martes los estudios de LN+, indicó: “El monóxido de carbono es el gran simulador: no lo ves, no lo sentís, no lo tocás. Ahí radica su peligro", y agregó cifras contundentes de las consecuencias que esto trae en la Argentina: “Hay 4000 intoxicaciones por monóxido de carbono al año”.

Por otro lado, resaltó que las personas que más recaudos deben tener son aquellas que presentan diabetes y sobrepeso.

Entre los principales recaudos a tener en cuenta para evitar la intoxicación por monóxido de carbono, figuran:

Verificar los artefactos una vez al año

No usar el horno para calentar ambientes

Chequear que la llama sea de color azul

No colgar ropa cerca de los artefactos

Por último, Tartaglione hizo una aclaración: “El gas no es el único enemigo. Los braseros o las estufas a leña también generan combustión y hay que tomar los recaudos necesarios”

¿Qué pasó en Villa Devoto?

En la calle Sanabria al 3700 en el barrio porteño de Villa Devoto murieron, por la inhalación de monóxido de carbono, cinco personas: cuatro mayores de edad y una menor.

Personal de la Policía porteña encontró a un niño, de dos años y 9 meses, con vida, que fue derivado al Hospital Zubizarreta y luego al Gutiérrez, donde actualmente se recupera.

Según información que trascendió, el pequeño dormía en una habitación y su familia, padres, hermana y abuelos en otras. Si bien hay indicios de que habría inhalado monóxido también, se encontraba en un cuarto más ventilado que el resto de su familia, y eso fue determinante para que se salvara.

Otro dato difundido recientemente habla de que el SAME confirmó que se trató de un escape de gas “por el color que tenían los cuerpos de las víctimas”. De acuerdo con lo informado, al momento del hallazgo, los cinco miembros de la familia “estaban fallecidos desde hacía varias horas”.