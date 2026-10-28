Últimas horas para inscribirse a las misas del Papa León XIV: el paso a paso

La visita del papa León XIV, prevista del 8 al 11 de noviembre, es uno de los eventos más esperados del año en la Argentina. Se anticipa que movilizará a gran cantidad de personas en la Ciudad de Buenos Aires, la ciudad de Córdoba y Luján, provincia de Buenos Aires.

De acuerdo con Google Trends, las búsquedas por la “Misa Papa León XIV” han incrementado un 300% durante la última semana, y esto se debe a que la organización abrió un sistema específico para ordenar el acceso a las celebraciones masivas.

La llegada del Papa a la Argentina tendrá tres feriados: ¿qué días son y cómo te afecta?

Requisitos y fecha límite de la inscripción

El plazo para inscribirse vence el miércoles 28 de octubre de 2026 a las 23:59 horas. La inscripción es gratuita y se realiza por internet. Para las celebraciones masivas puede anotarse una persona o un grupo de hasta 20 participantes.

En las misas, la inscripción es recomendada: queda hecha en el momento y el acceso es libre. El encuentro con el clero y la vida consagrada y el encuentro con los jóvenes piden verificar el email y la aprobación de la organización, porque se asigna un lugar a cada participante.

El titular del registro debe tener al menos 16 años. Los menores de esa edad tienen que ser incorporados por un adulto responsable. El formulario solicita una dirección de correo válida y envía un código para comprobar que pertenece a quien completa el trámite.

La inscripción se realiza a través de la web oficial de la visita del Papa Captura de pantalla

Una vez verificado el correo, la plataforma confirma la inscripción y propone una puerta de acceso. La inscripción general queda confirmada en el momento, en pantalla: no hace falta entrada. A partir del 1 de noviembre, enviarán a quien inscribe la información sobre los accesos.

En cambio, para el sector de adelante (reservado para el clero y vida consagrada) y la ubicación especial (reservado para personas con discapacidad) pasan a verificación de email y aprobación, y la organización asigna el lugar con entrada QR. En estos casos la inscripción debe completarse con otros requisitos.

Paso a paso para inscribirse

Ingresar a la web oficial de la visita del Papa León .

Dirigirse a la sección de “Agenda”

Seleccionar el botón de “Inscribirse” en los eventos en los que se quiera participar y completar el formulario de inscripción.

en los eventos en los que se quiera participar y completar el formulario de inscripción. Enviar el formulario.

Cuando llegue el mail de confirmación, ingresar y confirmar el mail registrado.

Qué cambia para personas con discapacidad

Habrá un sector reservado para personas con discapacidad y también para el clero y la vida consagrada Gregorio Borgia - AP

Los sectores adaptados tienen cupos reservados. La inscripción es obligatoria y requiere adjuntar o validar documentación, entre ella el Certificado Único de Discapacidad cuando corresponda. El sistema envía un QR específico que debe presentarse en el acceso asignado.

El formulario permite organizar espacios y apoyos, pero no sustituye la consulta de las condiciones del predio. Quienes necesiten asistencia deberían revisar la información oficial sobre acompañantes, movilidad, sanitarios y horarios de ingreso antes de viajar.

Cuándo y dónde son las tres misas del Papa León XIV

En la Ciudad de Buenos Aires, la celebración está prevista para el lunes 9 de noviembre a las 11:30 en el Monumento de los Españoles, en Palermo. El martes 10, a las 10 horas, habrá misa en la explanada de la Escuela de Aviación Militar, en Córdoba.

El Papa León realizará un total de tres misas durante su visita a la Argentina ap - AP

El miércoles 11 a las 10, León XIV celebrará en la plaza frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján. Después partirá desde el aeropuerto de Ezeiza hacia Lima para continuar su viaje por Perú.

El itinerario también incluye encuentros con trabajadores, jóvenes, comunidades religiosas y personas privadas de la libertad. Algunas de esas actividades tienen registros diferenciados y cupos limitados. No debe suponerse que la inscripción a una misa habilita automáticamente para cualquier otro encuentro.