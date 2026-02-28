Un auto chocó contra un árbol en Córdoba y dejó dos muertos y cinco heridos

Un terrible accidente sucedió este sábado en la ciudad de Córdoba cuando un auto chocó contra un árbol y dejó dos muertos y cinco heridos. El vehículo iba a gran velocidad cuando ocurrió el impacto, y en su interior encontraron bebidas alcohólicas. Investigan si otros vehículos tuvieron algún involucramiento en el accidente.

El siniestro fue durante la madrugada en la avenida Eduardo Bulnes al 1500, entre Viamonte y Roma, en el barrio General Paz, reportó el medio Cadena 3. Las cámaras de seguridad de la zona captaron el momento en el que un auto Suzuki Fun gris se trasladaba con peligrosa rapidez por las calles de la ciudad. En el auto había siete ocupantes, reportó el medio local ElDoce. De un momento a otro, se desvió de su recorrido y chocó contra un árbol al costado del camino.

La destrucción fue total. Las imágenes registradas por los testigos mostraron al auto abollado. También se desprendió el tubo de GNC, que quedó a varios metros del lugar del accidente, y varias autopartes.

Los servicios de atención médica de emergencias y efectivos policiales se presentaron rápidamente en el lugar para evaluar la situación. Allí encontraron que, dentro del auto, había botellas de bebidas alcohólicas desperdigadas.

El conductor y su acompañante fallecieron por el impacto y tuvieron que ser rescatados por la Policía judicial. Los mismos también solicitaron el retiro del vehículo para liberar la circulación.

En tanto, cinco personas resultaron heridas. Personal de la Dirección de Bomberos debieron romper al vehículo y remover su techo y parte de las puertas para sacar a las personas en su interior y asistirlas. Una de ellas es un joven de 18 años que fue derivado con politraumatismos al Hospital de Urgencias. El resto fueron trasladados al mismo nosocomio y al Hospital San Roque, todos con lesiones de diferente consideración.

Un BMW chocó contra un poste de luz y dejó dos muertos

El regreso a casa de cinco jóvenes tuvo un desenlace fatal en la madrugada del pasado 16 de febrero en Córdoba cuando el conductor perdió el control del auto de alta gama e impactó de manera frontal con un poste de hormigón a la altura de Villa Revol Anexo, en la capital provincial. El hombre al volante y la acompañante, ambos de 23 años fallecieron en el acto, mientras que otros tres ocupantes, una de ellas menor de edad, debieron ser trasladadas en estado crítico a distintos hospitales de la zona.

El episodio ocurrió en la intersección de avenida Cruz Roja Argentina y Los Incas, a pocas cuadras del Parque Sarmiento y de la Ciudad Universitaria del centro de la ciudad. Por motivos que aún son objeto de investigación, un auto blanco, marca BMW, modelo 240i, chocó contra un poste de hormigón de cables de alta tensión, sin que participaran del siniestro vial otros vehículos.

Según lo relatado por fuentes policiales a LA NACION, el conductor iba a alta velocidad por Cruz Roja Argentina y habría realizado una mala maniobra al intentar evitar direccionarse por una de las bifurcaciones de calle Los Incas. En ese contexto, habría perdido el control y terminó impactando contra la estructura de hormigón.