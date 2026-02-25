LA NACION

Murió Claudio “Yerbatero” González, exjugador de Talleres de Córdoba

El exfutbolista tuvo un extenso recorrido que incluyó pasos por Independiente, Rosario Central y el fútbol chileno

González fue una figura recordada especialmente por su paso por Talleres de Córdoba
Claudio “Yerbatero” González murió este miércoles a los 50 años. Su fallecimiento fue causado por una complicación de salud en las últimas horas.

González fue una figura recordada de la primera división a principios de la década de 2000, especialmente por su paso por Talleres de Córdoba.

Claudio Yerbatero González y Gastón Aguirre, en el apasionado duelo rosarino
Nacido en Posadas, Misiones, González comenzó su trayectoria en clubes locales como Bartolomé Mitre y Rosamonte de Apóstoles. Luego logró debutar en Primera donde tuvo un extenso recorrido que incluyó pasos por Independiente, Rosario Central y Huracán. Más tarde pasó por Cobreloa de Chile.

El ex futbolista se encontraba radicado en Córdoba, donde tras su retiro se dedicaba a la formación de jóvenes jugadores.

Comunicado de Talleres

Talleres lamentó el fallecimiento de González y lo despidió en comunicado.

“Su etapa en el Club formó parte de un recorrido marcado por el esfuerzo y la perseverancia, cualidades que lo acompañaron a lo largo de toda su trayectoria como futbolista”, manifestaron.

Y concluyeron: “Talleres acompaña a sus familiares, amigos y seres queridos en este difícil momento, y envía sus condolencias ante la partida de quien fuera jugador de nuestra institución”.

