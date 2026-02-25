Murió Claudio “Yerbatero” González, exjugador de Talleres de Córdoba
El exfutbolista tuvo un extenso recorrido que incluyó pasos por Independiente, Rosario Central y el fútbol chileno
- 2 minutos de lectura'
Claudio “Yerbatero” González murió este miércoles a los 50 años. Su fallecimiento fue causado por una complicación de salud en las últimas horas.
González fue una figura recordada de la primera división a principios de la década de 2000, especialmente por su paso por Talleres de Córdoba.
Nacido en Posadas, Misiones, González comenzó su trayectoria en clubes locales como Bartolomé Mitre y Rosamonte de Apóstoles. Luego logró debutar en Primera donde tuvo un extenso recorrido que incluyó pasos por Independiente, Rosario Central y Huracán. Más tarde pasó por Cobreloa de Chile.
El ex futbolista se encontraba radicado en Córdoba, donde tras su retiro se dedicaba a la formación de jóvenes jugadores.
Comunicado de Talleres
Talleres lamentó el fallecimiento de González y lo despidió en comunicado.
“Su etapa en el Club formó parte de un recorrido marcado por el esfuerzo y la perseverancia, cualidades que lo acompañaron a lo largo de toda su trayectoria como futbolista”, manifestaron.
Talleres lamenta el fallecimiento de Claudio “Yerbatero” González . El Club acompaña a sus familiares, amigos y seres queridos en este difícil momento, y envía sus condolencias ante la partida de quien fuera jugador de nuestra institución.https://t.co/BIlEJOKL9L— Club Atlético Talleres (@CATalleresdecba) February 25, 2026
Y concluyeron: “Talleres acompaña a sus familiares, amigos y seres queridos en este difícil momento, y envía sus condolencias ante la partida de quien fuera jugador de nuestra institución”.
Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.
- 1
Diez años de Gianni Infantino: la FIFA made in USA y un regalo para Donald Trump
- 2
La UEFA desestimó la apelación de Benfica y Gianluca Prestianni quedó suspendido
- 3
Ka Ying Rising, la estrella de la velocidad que llegó a los 18 éxitos seguidos, desafía los límites y no podrá tener crías
- 4
Brutalidad en una pelea de lucha libre: le pegaron una patada a una espectadora en la cara