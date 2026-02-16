Tragedia en Córdoba: dos jóvenes muertos y tres heridos graves tras brutal choque de un BMW contra un poste de luz
El conductor tenía 23 años e iba a alta velocidad hasta que impactó con un poste; el episodio ocurrió en Villa Revol Anexo, en la capital provincial
- 3 minutos de lectura'
El regreso a casa de cinco jóvenes tuvo un desenlace fatal en la madrugada del domingo en Córdoba cuando el conductor perdió el control del auto de alta gama e impactó de manera frontal con un poste de hormigón a la altura de Villa Revol Anexo, en la capital provincial. El hombre al volante y la acompañante, ambos de 23 años fallecieron en el acto, mientras que otros tres ocupantes, una de ellas menor de edad, debieron ser trasladadas en estado crítico a distintos hospitales de la zona.
El episodio ocurrió en la intersección de avenida Cruz Roja Argentina y Los Incas, a pocas cuadras del Parque Sarmiento y de la Ciudad Universitaria del centro de la ciudad. Por motivos que aún son objeto de investigación, un auto blanco, marca BMW, modelo 240i, chocó contra un poste de hormigón de cables de alta tensión, sin que participaran del siniestro vial otros vehículos.
Según lo relatado por fuentes policiales a LA NACION, el conductor iba a alta velocidad por Cruz Roja Argentina y habría realizado una mala maniobra al intentar evitar direccionarse por una de las bifurcaciones de calle Los Incas. En ese contexto, habría perdido el control y terminó impactando contra la estructura de hormigón.
Al lugar llegaron efectivos de la Dirección de Bomberos de la Policía de Córdoba, que constataron que los ocupantes del vehículo habían quedado atrapados e inconscientes. Los agentes lograron liberar a los individuos que iban en la parte trasera y luego, personal del servicio de emergencias médicas informó sobre los dos fallecimientos. En uno de los videos que trascendieron se observa cómo los bomberos trabajan en la zona y con el vehículo, rodeados de ambulancias.
Las otras tres personas, dos hombres y una menor de edad, fueron trasladadas en estado crítico -dos con diagnóstico de politraumatismo- a los hospitales San Roque, Misericordia y de Urgencias.
La investigación quedó a cargo de la Unidad Judicial de Accidentología Vial, que busca determinar cuáles fueron las circunstancias que provocaron el siniestro.
Otro accidente fatal en Córdoba
Este no fue el único siniestro vial durante los primeros días del fin de semana largo en la provincia serrana. Otra víctima fue un hombre de 34 años que murió el sábado por la noche luego de perder el control de su motocicleta y caer al Canal Maestro Norte de la zona. El episodio ocurrió en la intersección de Pozo de la Loma y Huarpes, en el barrio Villa 9 de Julio.
La víctima transitaba con una Honda Falcon 400 cuando, por motivos que aún son objeto de investigación, derrapó y cayó al canal. Inmediatamente vecinos de la zona ingresaron para asistirlo y minutos después llegó la asistencia policial.
Los familiares de la persona lo trasladaron en un vehículo particular al Hospital de Pronta Atención Cura Brochero, donde los médicos constataron su fallecimiento.
En el lugar de los hechos, la situación escaló luego de que vecinos y allegados le arrojaran elementos contundentes a los móviles policiales que se habían acercado. El enojo estaría vinculado con una presunta demora en la respuesta.
Como consecuencia del accionar en contra de los uniformados, quedó detenido un hombre de 26 años. En tanto, la Justicia todavía investiga las circunstancias relacionadas al siniestro.
