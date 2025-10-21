Impresionante choque y vuelco de un auto en Palermo

Un automóvil colisionó este martes contra otro vehículo y volcó a la altura de la Avenida Presidente Figueroa Alcorta al 3800, frente al Jardín Japonés en el barrio porteño de Palermo.

Un video de una cámara de seguridad registró el momento del choque. Un Volkswagen Up chocó contra la parte trasera de un Peugeot 208 negro, cuyo conductor habría frenado de improviso porque el automovilista delante suyo también habría pisado los frenos. El cruce imprudente de otro automóvil para girar hacia la Avenida Casares habría sido el desencadenante inicial.

Choque y vuelco en Figueroa Alcorta

Fuentes policiales informaron a LA NACION que personal de la Comisaría Vecinal 14C se trasladó hasta la escena del siniestro vial. La conductora del último rodado salió por sus propios medios del vehículo que quedo invertido sobre el asfalto. Fue asistida por el SAME y trasladada al hospital Fernández con politraumatismos.

El accidente generó demoras en el tránsito en uno de los trechos más transitados de la ciudad. Más tarde, la calzada fue liberada tras el retiro del vehículo volcado.

Otro reciente accidente vial en CABA

Tres semanas atrás un fuerte choque múltiple ocurrió en la avenida General Paz, a pocos metros de la bajada de avenida del Libertador, y a 9 kilómetros del choque y posterior vuelco del auto en Palermo de este martes. El sinestro vial provocó demoras en la circulación y caos de tránsito. Se vieron involucrados al menos nueve autos y un micro sin pasajeros.

El momento del choque en General Paz

Tras el accidente, el personal de la Comisaría Vecinal 13B de la Policía de la Ciudad cortó el tránsito en el sentido Río de la Plata a la altura Arcos -en el barrio porteño de Núñez- para facilitar el trabajo de médicos y efectivos del Servicio de Atención Médica de Emergencia (SAME), que asistieron a nueve personas luego del impacto.