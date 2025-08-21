Un cardiólogo reveló cómo impacta el estrés en el corazón de la mujer: “No hay que subestimarlo”

En una nueva entrevista con LN+ el médico Jorge Tartaglione explicó cómo la vida moderna - que con su ritmo acelerado conduce a un estilo de vida que incluye estrés crónico, sedentarismo, privación del sueño y mala alimentación- aumenta el riesgo de enfermedades cardíacas específicamente en las mujeres.

En ese sentido, remarcó: “El estrés impacta notablemente en la mujer en este siglo”.

Y agregó: “Los dolores cardíacos son subestimados hasta por los propios médicos”.

En ese sentido, advirtió que el dolor de pecho no es un síntoma claro de infarto femenino. Según la literatura médica, el típico dolor en el pecho a veces es menos específico en la mujer que puede sufrir otros síntomas, como náuseas, vómitos e indigestión.

“A veces la mujer viene, se agarra la blusa y te dice: ‘Che, doc tengo una sensación rara, no es un dolor de pecho, pero se me extiende”, explicó.

Por ello, sobre el cierre, aclaró: “No hay que subestimar cuando una mujer te dice: ”´Siento algo raro’“, porque puede haber algo detrás. Controlá los factores de riesgo y cuidate”.

Factores de riesgo de infartos y ACV