Jorge Tartaglione, cardiólogo: “Si el pulso es irregular, es importante consultar a un médico”

Para el cardiólogo Jorge Tartaglione, el corazón “es una máquina infernal que late 100.000 veces al día que no sentimos ni le damos bolilla. Pero que si no late, no vivimos”. A partir de esa definición, compartió en LN+ una guía práctica sobre cómo tomarse el pulso correctamente y por qué es importante hacerlo.

Los valores de la frecuencia cardíaca

Tartaglione detalló que la frecuencia cardíaca normal en reposo oscila entre 60 y 100 latidos por minuto. “Los valores por debajo de 60 y arriba de 100 se consideran anormales”, precisó. Un pulso demasiado bajo -denominado bradicardia-, puede ser motivo de preocupación, especialmente en personas mayores. En esos casos podría ser el indicio de la necesidad de un marcapasos.

Los tres tipos de bradicardia

En contraposición, un pulso demasiado alto -taquicardia- en personas jóvenes puede ser un indicio de problemas de tiroides. En ambos casos, el especialista recomendó plantear esos escenarios ante un profesional médico.

Consultado sobre aquellos pacientes que tienen más de 50 años, para Tartaglione es importante saber si tienen alguna arritmia, específicamente fibrilación muscular. Fiel a su estilo pedagógico, explicó: “El corazón es como un dúplex: tiene dos departamentos arriba y dos departamentos abajo. La llave de luz que da la electricidad a todo el corazón está en la habitación de arriba del lado izquierdo”.

¿Cómo tomarse el pulso correctamente?

El cardiólogo recomendó seguir cinco pasos.

Utilizar la mano dominante.

Ubicar el pulgar de la mano no dominante.

Buscar un huequito en la muñeca, del lado del pulgar.

Presionar suavemente con tres dedos hasta sentir el pulso.

Contar los latidos durante 15 segundos y multiplicar el resultado por cuatro.

“Si el pulso es irregular, es decir, no sigue un ritmo constante de ‘tac, tac, tac’, es importante consultar a un médico“, subrayó el especialista.

Sobre la fibrilación muscular -una arritmia común en personas mayores de 60 años- el cardiólogo indicó que puede aumentar el riesgo de accidente cerebrovascular (ACV). “Yo tomándote el pulso puedo prevenir a la corta y a la larga que tengas un accidente cerebrovascular”, aseguró.

Antes de despedirse, Tartaglione reflexionó sobre los chequeos médicos. “No soy muy amigo de los chequeos generales. Yo prefiero sentarme, charlar con vos y decirte exactamente lo que hay que hacer”, concluyó.