Un día en Belgrano

A minutos del corazón porteño, Belgrano combina lo histórico y lo moderno. Con su arquitectura señorial, plazas arboladas y cafés emblemáticos, este barrio reúne lo mejor: gastronomía top, tiendas con estilo y propuestas gourmet irresistibles. Es el escenario ideal para transitar un día que, entre bocados y compras, invita a redescubrir cada rincón.

La mañana puede comenzar en Borja Specialty Coffee, donde la barra se convierte en refugio del barrio y el aroma del café se impone antes de que abramos los ojos del todo. En su local de Juramento, este café se especializa en ofrecer desde espressos intensos hasta delicados pour-overs, preparados con granos de alta calidad y un firme compromiso con la sustentabilidad. El espacio (moderno, luminoso y con atención cuidadosa al detalle) invita a quedarse un rato, ya sea al paso o con tiempo para saborear algo rico.

Después puede ser el momento de ir de shopping, y Rever Pass se ofrece como la parada ideal. Esta marca de indumentaria masculina pisa fuerte en estilo urbano y sport. Con propuestas desde remeras y buzos, hasta camperas, pantalones y camisas, tiene opciones que combinan diseño moderno y calidad premium. El catálogo también incluye accesorios como gorras, bufandas, billeteras y perfumes, todo pensado con una estética actual y versátil para cualquier plan de fin de semana.

Luego, ¿qué tal una visita a Amparo Mercado Gourmet? Aquí la propuesta combina vinoteca y mercado gourmet en clave local y cuidada. Cada producto, desde quesos y fiambres hasta especias y vinos de bodegas seleccionadas, pasa por una auténtica “curaduría de sabor” antes de llegar a la góndola. El local de Belgrano se suma a una red de sucursales repartidas por distintos barrios porteños, todos diseñados para transmitir esa misma esencia acogedora y cercana.

El almuerzo no puede ser en otro lado que en Ribs al Río, donde el auténtico sabor texano se encuentra con la generosidad porteña. En su local de Monroe, este smokehouse lleva el ahumado a leña con quebracho y espinillo a otro nivel. Las ribs son protagonistas: tiernas, con ese clásico “smoke ring” y bañadas en una salsa BBQ casera que equilibra dulzor e intensidad. El menú está pensado para compartir o pedir porciones generosas: hay combos con baby ribs acompañadas de papas fritas y coleslaw, spare ribs contundentes con guarnición, y clásicos como pulled pork, brisket burger o alitas ahumadas, todos servidos con la impronta casera de la casa.

La tarde continúa en Bukowski Wine and More. En pleno Belgrano, es el lugar perfecto para terminar de equiparse: una vinoteca llena de esas botellas que despiertan la curiosidad, complementada con una selección gourmet de licores, delicatessen y cristalería. Desde malbecs emblemáticos hasta etiquetas de lujo, pasando por whiskies exóticos y accesorios cuidados, todo refleja una curaduría que combina tradición e innovación.

Y para la hora del té, el paseo puede cerrarse en Gontran Cherrier, la boulangerie francesa que conquistó a los porteños con sus croissants de manteca, éclairs perfectos y panes artesanales que huelen a tradición parisina. El local de Belgrano mantiene la esencia chic y acogedora de la marca, con vitrinas repletas de delicias dulces y saladas, mesas que invitan a quedarse un rato y un ambiente cálido donde la pausa de la tarde se convierte en ritual. Un final a la altura del recorrido: refinado, tentador y con ese aire europeo que convierte a un día en Belgrano en una experiencia completa.

*Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años.

