Un especialista advirtió que investigan si ingreso al país una nueva variante de sarampión

A fines del mes pasado en el municipio de Santa Elena, provincia de Entre Ríos, detectaron un nuevo caso de sarampión en un niño de dos años. LN+ dialogó con el director de Epidemiología de esa provincia, Diego Garcilazo, quien manifestó que “tanto en Brasil, Uruguay y Paraguay hay un brote activo de la enfermedad”.

Diego Garcilazo, Director de Epidemiologia de Entre Rios

“Desde el punto de vista epidemiológico, el del chico de Santa Elena es un caso muy importante porque todavía no hay un nexo claro. No tenemos detectado lo más importante que es dónde se contagió”, analizó Garcilazo.

Al momento de analizar el episodio, el experto hizo un cuadro de situación. “Hasta donde sabemos, el chico habita en una localidad rural, por lo cual el contacto que pudo haber tenido con otras personas es muy bajo. Además, está escolarizado”, puntualizó.

Diego Garcilazo en comunicación con LN+

¿Un mal diagnóstico?

“En este caso es probable que se hayan confundido de diagnóstico. O que lo hayan considerado como un cuadro más banal, sin sospechar del sarampión”, teorizó Garcilazo.

Consultado sobre la situación inmunitaria del menor, el jefe de Epidemiología expuso: “Aquí no hay un tema de vacunación: el chico ya contaba con una dosis. Eso sí, lo que si existe es el fallo vacunal, que es menos probable, pero que, por ejemplo, en el 30% de los casos de sarampión que se detectaron en América Latina, fueron casos en chicos ya vacunados”.

Sobre la posibilidad de que el caso del menor de dos años se trate de un nuevo tipo de sarampión, Garcilazo dijo: “la muestra la tiene Malbrán y ellos nos deberían decir de qué genotipo se trata”.

Por último, el especialista se refirió a las consecuencias que puede alcanzar la enfermedad. “El mayor riesgo se da en chicos que no están vacunados. En esos casos, el sarampión afecta a los pulmones y, de avanzar, afecta la estructura neurológica”, concluyó Garcilazo.