Coronavirus: un estudio indica que podría afectar más a los hombres con calvicie

Según un estudio, los hombres con calvicie son más propensos a desarrollar síntomas graves con el coronavirus

Según un estudio reciente, los hombres con calvicie pueden tener un mayor riesgo de sufrir síntomas graves de coronavirus . De hecho, el vínculo es tan estrecho que algunos investigadores sugieren que la alopecia debería considerarse un factor de riesgo .

"Signo de Gabrin". Así bautizaron los médicos al fenómeno, luego de que el Dr. Frank Gabrin , un médico estadounidense, falleciera a causa del covid-19. "Realmente creemos que la calvicie es un predictor perfecto de la gravedad", dijo a The Telegraph Carlos Wambier , referente del estudio que se llevó a cabo en la Universidad de Brown.

Primero, cuando apenas había comenzado el brote en Wuhan, China, la ciencia demostró que los hombres tienen más probabilidades de morir después de contraer coronavirus. Esta semana, un informe de Public Health England sumó que los hombres en edad laboral tenían el doble de probabilidades que las mujeres de morir después de ser diagnosticados con covid-19. La causa estaba oculta para los científicos, que, en general, apuntaban a factores como el estilo de vida, el tabaquismo y las diferencias en el sistema inmunológico entre hombres y mujeres.

Ahora, cada vez más se cree que podría deberse a que los andrógenos -las hormonas sexuales masculinas como la testosterona- pueden desempeñar un papel no solo en la pérdida de pelo, sino también en el aumento de la capacidad del coronavirus para atacar las células.

La calvicie podría ser considerado un factor de riesgo del coronavirus

Este hallazgo aumenta la posibilidad de que los tratamientos que suprimen estas hormonas , como los que se usan para la calvicie y enfermedades como el cáncer de próstata, se puedan usar para reducir la velocidad del virus, dando a los pacientes tiempo para combatirlo. "Creemos que los andrógenos u hormonas masculinas son definitivamente la puerta de entrada para que el virus ingrese a nuestras células" , dijo el profesor Wambier.

Hay otro estudio, en paralelo, que arroja resultados similares. Además del ensayo en que se discute usar medicamentos para la calvicie en los EE. UU., Matthew Rettig -oncólogo de la Universidad de California en Los Ángeles- presentó un estudio hecho a 200 hombres en Los Ángeles, Seattle y Nueva York, que usan medicamentos para el cáncer de próstata. De estos estudios surgió que un alto número de hombres con calvicie debieron ser hospitalizados a causa del coronavirus.

En un estudio de 122 pacientes, publicado en el Journal of the American Academy of Dermatology , que siguió un trabajo anterior entre 41 pacientes en hospitales españoles, encontró que el 71% eran calvos. Si bien hay científicos que sostuvieron que se necesitaba continuar investigando para llegar a conclusiones, el hallazgo parece prometedor para encontrar un tratamiento para el virus.