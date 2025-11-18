Jury a Julieta Makintach, en vivo: se conoce el veredicto contra la jueza del juicio por la muerte de Maradona
La definición del jurado de enjuiciamiento se conocerá a partir de las 10 horas; se le atribuyen, entre otros, los cargos de incumplimiento de los deberes de su cargo de magistrada, abuso de autoridad y malversación de caudales
Cómo ver la transmisión del veredicto
Hoy, a partir de las 10, se conocerá el veredicto. La audiencia se transmitirá por el canal de Youtube de la Secretaría Permanente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y funcionarios de la provincia de Buenos Aires, a cargo de Ulises Giménez.
La palabra de Verónica Ojeda al llegar al juzgado de La Plata: "Dieguito quiso venir para pedir Justicia por su papá"
Llega el final del jury contra la jueza Julieta Makintach: ella aseguró que "no había documental"
La defensa y el llanto de Julieta Makintach
La defensa de la magistrada suspendida en sus funciones también habló ante el Jurado de Enjuiciamiento a Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la provincia de Buenos Aires.
“La evidencia es que la doctora no infringió ninguna norma, nada. Sus colegas sabían de la existencia de esa cámara. Todas las decisiones eran colegiadas. La acusación ha sido carente de fundamentos probatorios”, manifestó la defensa de Makintach.
Qué dijo el representante de la acusación por el Colegio de Abogado de San Isidro
“La palabra ‘escándalo’ ha quedado chica. La gente de todo el planeta vio esta vergüenza”, dijo el abogado Guillermo Sagués, representante de la acusación por el Colegio de Abogado de San Isidro.
El letrado, en su alegato donde también pidió la destitución, sugirió que la magistrada “lo hizo por dinero. Por frivolidad extrema o por notoriedad para adquirir mayor carrera”.
Cómo surgió el escándalo judicial
El escándalo judicial ocurrió a partir de la participación estelar de Makintach, de 48 años, en la producción del documental Justicia Divina, proyecto audiovisual que pretendía contar las alternativas del juicio donde se intentaba develar si hubo responsabilidades penales en la muerte de Diego Armando Maradona, debate que, finalmente, fue declarado nulo y del que la cuestionada magistrada formaba parte.
El testimonio de la representante de la Procuración General de la provincia de Buenos Aires
“La evidencia está clara desde el minuto uno”, afirmó la fiscal general de Necochea, Analía Duarte, en representación de la Procuración General de la provincia de Buenos Aires durante su alegato donde solicitó la destitución de la magistrada.
La fiscal Duarte fue contundente. “Lamentablemente, fue una cuenta muy cara para el Poder Judicial y para la sociedad toda. [Makinatch] Mintió. Manipuló. Presionó. Usó recursos del erario público. Todo esto es un escándalo: ella arrojó piedras a la Justicia. A la verdad. Arrasó con el prestigio del Poder Judicial”, sostuvo.
Quién preside el jury de enjuiciamiento a Julieta Makintach
El jurado de enjuiciamiento a la magistrada Julieta Makintach es presidido por Hilda Kogan, presidenta de la Suprema Corte de Justicia bonaerense.
Las palabras de Julieta Makintach antes de que el jurado deliberara
La magistrada hizo uso del derecho que tiene el acusado de dar unas últimas palabras ante de que el jurado se retirara a deliberar.
“Yo necesito hablar. Me han difamado tanto, tanto tiempo. Hubo una cámara oculta, mintieron en todos lados. Me dijeron de vedette a actriz. Mi teléfono fue intervenido, estuve bajo espionaje”, se lamentó.
Quién defiende a Julieta Makintach
La defensa de la magistrada, liderada por los abogados Darío Saldaño y Nicolás Urrutia, también alegó ante el jurado de Enjuiciamiento a Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la provincia de Buenos Aires, presidido por Hilda Kogan, presidenta de la Suprema Corte de Justicia bonaerense.
“La evidencia es que la doctora no infringió ninguna norma, nada. Sus colegas sabían de la existencia de esa cámara [con la que se filmó parte del malogrado juicio]- Todas las decisiones eran colegiadas. La acusación ha sido carente de fundamentos probatorios”, manifestó la defensa de Makintach.
Qué cargos se le atribuyen a Julieta Makintach
En el jury, a Makintach se le atribuyeron, entre otros, los cargos de incumplimiento de los deberes de su cargo de magistrado, comisión de graves irregularidades, realización acto de parcialidad manifiesta, abuso de autoridad y malversación de caudales.
El tráiler de la miniserie sobre el juicio de Maradona por el que piden apartar a la jueza Makintach
El jury decide hoy si Julieta Makintach sigue siendo jueza o si la destituyen
Hoy, a las 10 horas, cuando se haga público el veredicto del jurado de enjuiciamiento, se conocerá si Julieta Makintach, la magistrada -quien protagonizó un escándalo que impactó de lleno en la imagen de la Justicia en el marco del juicio por la muerte de Diego Maradona- es destituida de su cargo como jueza del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N°2 de San Isidro.
