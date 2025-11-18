Jury a Julieta Makintach, en vivo: se conoce el veredicto contra la jueza del juicio por la muerte de Maradona

La defensa de la magistrada suspendida en sus funciones también habló ante el Jurado de Enjuiciamiento a Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la provincia de Buenos Aires.

“La evidencia es que la doctora no infringió ninguna norma, nada. Sus colegas sabían de la existencia de esa cámara. Todas las decisiones eran colegiadas. La acusación ha sido carente de fundamentos probatorios”, manifestó la defensa de Makintach.