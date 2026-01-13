Qué es un meteotsunami: la ola gigante que azotó la playa de Santa Clara

Una ola gigante impactó este lunes contra el litoral de Santa Clara y Mar Chiquita. El fenómeno climático produjo la muerte de un hombre de 29 años y heridas en otras 35 personas. Los rescatistas y personal de Defensa Civil de la Provincia intervinieron en la zona tras el aumento del nivel del mar. Este suceso afectó también a la ciudad de Mar del Plata durante una jornada de calor intenso.

Qué es un meteotsunami

Un meteotsunami consiste en un evento físico poco habitual donde el nivel del mar sufre una alteración brusca y de gran magnitud. Esta variación responde directamente a cambios en la presión de la atmósfera o a la presencia de ráfagas de viento muy potentes. El agua asciende con rapidez y alcanza los cinco metros de altura en sectores específicos de la costa.

Una ola Gigante provocó un muerto y 35 heridos en Santa Clara

Los expertos también identifican este proceso bajo el nombre de “marejada”. La secuencia completa de ascenso y estabilización del oleaje demora cerca de 20 minutos. El fenómeno toma por sorpresa a los visitantes porque el mar suele retirarse de la orilla antes de la llegada de la masa hídrica con forma de pared.

Quién es el hombre que murió tras el meteotsunami

La víctima fatal, identificada como Yair Manno, nació en Mar del Plata, pero desde hacía ocho años vivía en Francia. Había vuelto a la ciudad balnearia para pasar unas vacaciones. Se destacaba como un deportista de alto rendimiento en la disciplina de endurance.

La Federación Ecuestre Argentina resaltó su trayectoria en el ámbito internacional. El jinete ocupó el puesto 365 del FEI Endurance Open Riders World Ranking. Durante el año 2024 se posicionó como el mejor atleta de la PAEC NF (Pan-American Equestrian Confederation) al escalar hasta el lugar 19 del escalafón. También integró el selecto grupo de los mejores 15 jinetes en el ranking mundial de Gold Elite Riders.

La marejada invade La Caleta, en Mar Chiquita

Por qué murió el hombre que fue alcanzado por el meteotsunami

El lunes 12 de enero por la tarde, el termómetro marcó picos de 38 grados y miles de turistas colmaron las playas. Cerca de las 16, el mar se retiró de la costa de manera pronunciada. Segundos después, una corriente potente avanzó sobre la costa en las localidades de Santa Clara y Mar Chiquita.

El agua invadió la zona de la albufera y la boca de la laguna. Manno caminaba cerca de un grupo de pescadores con el agua a la altura de las rodillas. La fuerza de la ola lo arrastró hacia una zona de mayor profundidad. Sus allegados explicaron que el joven no sabía nadar. Los socorristas utilizaron un bote de excursiones para recuperar el cuerpo y aplicaron técnicas de reanimación cardiopulmonar en la arena.

Guardavidas socorren a una de las víctimas de la subida del mar

Cómo fue el accionar de los servicios de emergencia

El municipio registró 35 heridos por diversos golpes y cortes. El mar ganó 50 metros de playa en pocos segundos y arrastró las pertenencias de los veraneantes. Un hombre sufrió un paro cardíaco en Santa Clara. Los guardavidas asistieron al paciente y una ambulancia concretó el traslado hacia Mar del Plata.

Maximiliano Prensky brindó precisiones sobre el operativo a LA NACION. Los equipos de rescate incluso emplearon una moto de agua para auxiliar a los nadadores. Las grabaciones del hecho circularon en las redes X y WhatsApp. Defensa Civil dispuso la evacuación de los balnearios.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.