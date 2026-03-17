Fuerte temporal con lluvia, viento y posible granizo en la ciudad de Buenos Aires

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una advertencia de nivel amarillo por la llegada de fuertes lluvias y ráfagas para esta tarde en el AMBA. El organismo estatal difundió a través de su cuenta oficial en la plataforma X el pronóstico de precipitaciones intensas y actividad eléctrica. El reporte anuncia la presencia de vientos que podrían superar los 80 kilómetros por hora.

La alerta amarilla incluyó la probabilidad de granizo en diversos sectores del conurbano, aunque no de gran tamaño. El organismo nacional recomendó precaución ante la posibilidad de actividad eléctrica. El comunicado oficial en X advirtió sobre un cambio en las condiciones atmosféricas posteriores al paso del frente nuboso.

Tormenta en la ciudad Augusto Famulari

Asimismo, indicó que se registrará un descenso de temperatura tras el desplazamiento de las tormentas hacia el este.

Se prevén precipitaciones de 15 y 30 mm, que pueden ser superados de manera puntual, con una mejora marcada tras el atardecer. Para la noche, no se esperan lluvias en la ciudad ni en el conurbano, y la temperatura rondará los 22 °C.

La red eléctrica del Área Metropolitana de Buenos Aires atraviesa una jornada de fuerte inestabilidad, con más de 35.000 hogares sin energía eléctrica.

Según los últimos reportes de monitoreo, Edesur encabeza la mayor cantidad de cortes con picos que superaron los 22.000 usuarios afectados pasadas las 15:00 horas. Por su parte, Edenor registró un salto abrupto en la falta de servicio cerca del mediodía, alcanzando a 18.377 clientes de forma simultánea.

Recomendaciones del gobierno porteño

Ante la vigencia de alertas naranja por tormentas y lluvias, el gobierno de la ciudad recomienda:

En caso de encontrar alguna calle anegada, no circular por ella.

No colocar macetas ni sillas de plástico y retirar las colocadas en ventanas o balcones que, por acción del viento, puedan ser arrastradas al vacío provocando en su caída consecuencias lamentables.

Tener sumo cuidado con tendederos y todo elemento que pueda provocar riesgos a terceros.

Asegurar los elementos que se encuentren en obras de construcción, tales como chapas, ladrillos, tirantes, etc.

No manipular artefactos eléctricos que hayan estado en contacto con el agua.

No arrojar latas, botellas u otros elementos que puedan obstruir los sumideros, ni depositar residuos en la vía pública, en los horarios y lugares no autorizados, ya que esto produce serios inconvenientes en el normal sistema de desagües pluviales.

Recordar que el horario para sacar las bolsas de residuos es de 19 a 21hs. de domingo a viernes.

Depositar los residuos siempre dentro de los contenedores y no dejar bolsas en la calle, ya que podrían tapar sumideros.

En caso de vientos fuertes o en momentos de lluvia, evitar trasladarse en zonas arboladas.

No tocar columnas del alumbrado, cajas de luz, o cualquier tipo de cables que hubiere en la vía pública.

A los automovilistas:

Usar siempre cinturón de seguridad.

Extremar las medidas de seguridad al conducir un vehículo. Recordar que la lluvia disminuye la visibilidad y que las distancias de frenado varían con respecto a las condiciones climáticas normales.

Circular a velocidad reducida y siempre con las luces de posición encendidas.

Cómo seguirá la semana

Los siguientes días se espera que haya condiciones más estables, aunque podrían volver las precipitaciones el sábado por la mañana. Se espera una ventana de buen tiempo y ambiente templado entre el miércoles y la primera mitad del viernes.

Pronóstico del tiempo para los próximos días en la ciudad de Buenos Aires.

Sin embargo, el panorama volverá a complicarse hacia la noche del viernes en el AMBA, con lluvias y tormentas generalizadas que podrían dejar acumulados importantes durante gran parte del sábado.

Aunque el domingo presentaría una mejora temporaria, la incertidumbre crece para el inicio de la próxima semana ante los escenarios dispares de los modelos meteorológicos.